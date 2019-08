LIVE Equitazione | Europei salto 2019 in DIRETTA | Italia | serve una rimonta epica per

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 Inizio non troppo incoraggiante per il Belgio, con Pieter Devos che accumula 5 penalità, arrivando a 10.83, in quinta piazza. Ora pausa fino alle 16.22. 15.52: Un errore per la tedesca Simone Blum che con 4 punti di penalità è seconda con 6.21 punti 15.50: Ancora un percorso spettacolare di Ben Maher, britannico, su Explosion. Terzo netto su tre e primo posto confermato con 0.62 e non potrà essere superato 15.47: E’ anche la Francia non sbaglia e questa non è una buona notizia per la squadra azzurra. Penelope Leprevost chiude con il percorso netto ed è seconda con 9.63 15.44: Non commette errori Henrik Von Eckermann per la Svezia e va al comando della gara con 7.56 15.41: Un errore per Giulia Martinengo Marquet: pesante l’errore dell’amazzone azzurra su Elkzas perchè da dietro irlanda e Svizzera sono minacciose ...

