LIVE Canoa velocità | Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA | Carlo Tacchini impressiona in

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Appuntamento alle ore 15.00 per la sessione pomeridiana con le Finali A delle specialità non olimpiche. 12.28 Vince a Germania, ma l’Italia è seconda e va in Finale A! Terza la Francia, anch’essa in finale. 12.27 Falsa partenza della Germania. 12.24 Avversari degli azzurri saranno India, USA, Giappone, Germania, Francia, Corea del Sud, Lettonia ed Armenia. 12.22 Spagna, Kazakistan e Repubblica Ceca in finale. 12.20 Chiusura della sessione mattutina con le batterie del K2 500, nella seconda semifinale l’Italia con Dressino e Torneo. 12.18 Peccato! Craciun si fa rimontare dall’atleta di Cina Taipei ed è quarto. Vince i russo Karpov davanti a Brendel. Craciun in Finale B. 12.16 Craciun secondo a metà gara! 12.13 Avversari di Craciun saranno Estonia, Armenia, Cina, Germania, Russia, Cina Taipei, Uzbekistan e ...

