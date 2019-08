L’Italia ha capito che l’intelligenza artificiale è la nuova elettricità?

Fonte : wired

(Di venerdì 23 agosto 2019) Digital Human Brain Covered with Networks Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la bozza di Strategia nazionale per(Ai), ora soggetta a consultazione, che fa sorgere una serie di domande sull’impegno del governo sul futuro del nostro Paese. C’è una famosa citazione di Andrew Ng, professore all’Università di Stanford e uno dei più grandi esperti di intelligenzaal mondo con esperienze lavorative da Google e Baidu, secondo cui “è la”. La situazione mondiale Proprio come l’ha trasformato quasi tutto 100 anni fa, oggi non sussiste alcun settore che non sarà trasformato dalnei prossimi anni. Paesi come la Cina e gli Stati Uniti hanno compreso le potenzialità di questa tecnologia e hanno indicato l’obiettivo di diventare leader mondiali nel settore, ...

quitarpool : @Noiconsalvini Non avete capito un cazzo... I comunisti non andranno al voto ! Lo faranno quando faranno entrare tu… - tina_martel : Nn hanno ancora capito che così consegneranno l'Italia all'estrema destra e allora saranno cazzi amari per tutti. -