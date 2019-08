“L’ho promesso a mia madre in punto di morte” Karina Cascella commuove tutti

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) È tornata a parlaree lo fa nella forma che conosce di più: direttamente su Instagram. Ormai il mondo dei social è diventato anche il luogo in cui le personalità dello spettacolo si confessano, si rivelano e si raccontano. Anche quando si toccano corde molto intime e personali, quando si va a scavare nel passato di una persona. Ed è proprio il caso della influencer in questione che ha deciso di raccontare qualcosa.L’opinionista dei programmi di Barbara D’Urso ha infatti parlato del rapporto con i suoi genitori. Partendo innanzitutto dal rapporto speciale che aveva con la mamma: “Per lei ho fatto qualsiasi cosa. Per lei avrei fatto di tutto”. Poi si lascia andare ad una vera e propria rivelazione, che rimane però un po’ a metà strada: “Mi ha chiesto una cosa prima di morire. Le ho fatto una promessa. Fino a oggi ho tenuto fede a quella promessa e lo farò finché avrò ...

AnaUlcinj : @Iperborea_ hahhahaah !! ma di me non ti liberi,appunto !Ti scrivo comunque ! Per questo dico , senza togliere nien… - pgmacchi : RT @MonycaMarini: Le scene e le situazioni che non si dovrebbero mai vivere. Raccattare quel poco che si puo' ed andarsene. Che Dio strafu… -