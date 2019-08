Lecce | Sagra del diavolo di Galatone | il parroco | ' Il male esiste | convertitevi'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Non l'ha presa proprio benissimo ildi), don Antonio Musca, quando ha saputo che in paese si stesse svolgendo la cosiddettadel, giunta quest'anno all'ottava edizione. Si tratta, come precisa anche il Quotidiano di Puglia, di una kermesse di musica rock, che ha anche come sottotitolo la seguente frase: "Festa di arti, musica ed altre eresie". L'evento si svolge alla periferia del paese, precisamente in contrada Bascetta, e rientra nel cartellone dell'Estate Galatea. L'ultima edizione si è chiusa lo scorso weekend, ma il sacerdote non è proprio contento del nome dato all'evento, per cui ha invitato tutti i cittadini alla conversione, facendo presente che ildavvero. Per una assurda coincidenza, il festival in questione giunge subito dopo la festa del Santissimo Crocifisso, che si svolge sempre nella stessa cittadina salentina. Il ...

