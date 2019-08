Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) L’brucia e migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Secondo dati diffusi dai media locali, in base ai rilevamenti satellitari dell’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali (Inpe), da gennaio ad agosto gli incendi forestali sono aumentai dell′82% rispetto allo stesso periodo del 2018, il che rappresenta il dato più alto dal 2013, quando iniziarono le rilevazioni del fenomeno, con il 52% dei roghi concentrati nell’brasiliana.Ma un altro pericolol’Amazzionia. L’BR-163, costruita nel 1972 durante la dittatura militare, attraversa il Brasile da nord a sud ed è un’ria indispensabile per lo sviluppo economico del paese. Questa infrastruttura, che il neo-presidente Jair Bolsonaro intende potenziare, ...

GioITA2 : RT @HuffPostItalia: L'autostrada BR-163, il 'cancro' che minaccia l'Amazzonia nel doc di Arte in Italiano - Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: L'autostrada BR-163, il 'cancro' che minaccia l'Amazzonia nel doc di Arte in Italiano - HuffPostItalia : L'autostrada BR-163, il 'cancro' che minaccia l'Amazzonia nel doc di Arte in Italiano -