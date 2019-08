Lamborghini - Primo teaser della nuova sportiva

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ibrida o elettrica? questo il dilemma per lache lasvelerà al prossimo Salone di Francoforte. Ormai da mesi si susseguono indiscrezioni riguardo al possibile inizio di unaera elettrificata per le sportive di Sant'Agata Bolognese e, dopo la concept elettrica Terzo Millennio, il modello che debutterà in pubblico alla rassegna tedesca potrebbe rappresentare un vero e proprio spartiacque nella storiaCasa, prefigurando la prima hypercar ibrida (o elettrica) del Toro.Dettagli da Terzo Millennio. A giudicare dall'immagine rilasciata sui social, la vettura riprenderà la firma luminosaTerzo Millennio, a sua volta evoluta dai modelli di produzione. Ciò potrebbe far ipotizzare che la novità di Francoforte possa essere una diretta evoluzione del prototipo a batteria sviluppato con il Massachussetts Institute of Technology ma, per il momento, non è ...

