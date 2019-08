L' Amazzonia brucia Quanto sono gravi questi incendi?

L’Amazzonia brucia : Terra senza difese contro il riscaldamento globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

L’Amazzonia brucia - l’ambiente muore e il mondo resta a guardare - ma quando si è trattato di Notre Dame… : Un incendio nella cattedrale di Notre Dame: si è mobilitata mezza Europa e parte del resto mondo. Sono arrivati finanziamenti per la ricostruzione, uomini per aiutare a rimettere in sicurezza, giornalisti da tutto il mondo. Ora, dopo giorni e giorni in cui l’Amazzonia sta bruciando e il mondo, per giunta, se ne accorto in ritardo, chi si sta muovendo? Cosa stiamo facendo? Poco o nulla. Eppure, non è un eufemismo, l’Amazzonia ci dà la ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...

L’Amazzonia sta bruciando - più del solito : Negli ultimi giorni i media di tutto il mondo sono tornati a parlare degli incendi che, soprattutto in questo periodo dell’anno, distruggono ampie porzioni della foresta amazzonica. Lo stanno facendo in maniera diversa dal passato e soprattutto con maggiore intensità, anche se non sempre utilizzando dati adeguati a un’analisi pertinente. Il punto di partenza, in ogni caso, è che il Brasile sta bruciando a un ritmo che non si ...

Incendi Amazzonia - brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

L’Amazzonia brucia a tassi senza precedenti : incendi innescati dall’uomo che possono accelerare il riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Enormi tratti della Foresta Amazzonica, da sempre considerata come i polmoni del pianeta per la capacità di assorbire l’anidride carbonica, conservarla nel suo suolo e produrre ossigeno, sono in fiamme. Il fumo dei grossi incendi ha trasformato il giorno in notte a San Paolo, in Brasile, e ha intensificato la controversia sulle politiche di utilizzo della terra da parte del governo brasiliano. Le immagini delle auto che circolavano in città con ...

La Siberia brucia - l’Amazzonia brucia - e neanch’io mi sento tanto bene : C’è un libro che, più di altri, a mio avviso coglie lo spirito dei tempi che stiamo vivendo. Il paradosso è che questo romanzo è stato pubblicato nel 1938. S’intitola La cripta dei Cappuccini e il suo autore, lo scrittore e giornalista austriaco Joseph Roth, racconta la storia di un giovane e aristocratico ufficiale dell’esercito austriaco, seguendone le avventure a cominciare dai mesi precedenti l’inizio della Prima guerra mondiale fino ...

Incendi - WWF : “L’Amazzonia brucia - a rischio il pilastro del nostro equilibrio climatico “ : Lo scorso aprile le immagini di Notre Dame in fiamme hanno creato uno straordinario moto d’animo che ha spinto persone in tutto il mondo a piangere e soffrire per Parigi, ma anche a mobilitarsi. Oggi c’è bisogno della stessa voglia di reazione per quello che sta accadendo a quegli ecosistemi unici e irripetibili che non sono stati creati dall’uomo, ma sono fondamentali per la sua sopravvivenza e stanno rischiando di scomparire per ...

Amazzonia devastata dagli incendi - 72.000 roghi da Gennaio : interi ettari rasi al suolo e animali carbonizzati - brucia il polmone verde del mondo [FOTO] : brucia il polmone verde del mondo. brucia. Mentre il mondo corre veloce e si accorge appena del suo urlo disperato, delle fiamme, degli animali carbonizzati, dei tanti impauriti. A poco vale la dichiarazione dello stato di emergenza di Amazonas per il crescente numero di incendi, a poco valgono gli appelli internazionali: sembra essere arrivati a un punto di “quasi” non ritorno. Le fiamme hanno letteralmente devastato la foresta, ...