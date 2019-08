L' accorato appello di Salvini a Di Maio | Le porte della Lega sono infinite pur di

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Oggi c’è un incontro tra vertici del Pd e vertici dei 5 Stelle. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano a un partito, come il Partito democratico, che ha perso tutte le elezioni, perché ne ha combinato di cotte e di crude”. Così Matteoin diretta Facebook. L’ipotesi di governo M5s-Pd “sta facendo rabbrividire i cittadini di mezza Italia e gli imprenditori”, aggiunge il segretario leghista, che ai suoi follower promette: “Faccio e farò di tutto per evitare che il Partito democratico torni al governo”.ribadisce la disponibilitàa rimettersi al tavolo con i 5 Stelle. “Lo ripeto - dice - noi siamo qui per un governo stabile, coerente, con una squadra nuova oppure per il voto, in democrazia la scelta più lineare”.Tutto - ripete - pur di ...

