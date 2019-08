La vita eterna della plastica | sulla spiaggia un sacchetto di patatine scadute nel 1990

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Uno stivale, cinque boe, tredici pezzi di vetroresina, dieci bottiglie di, 600 pezzi di polistirolo, 45 pezzi tra lattine e scatolette di tonno, gomma. Sotto uno strato di posidonia, i volontari di Legambiente, impegnati a ripulire le spiagge I Salandri, a Marina di Campo (Isola d’Elba), hanno trovato montagne di rifiuti. Ma il più «incredibile», come lo hanno definitopagina Facebook di Vele Spiegate, è l’involucro indi un pacchetto dicon data di scadenza 2 settembre. È scolorito dal sole e dall’acqua di mare, ma è ancora intero. «via del ritorno alla barca, una riflessione collettiva sorge spontanea: e se fosse troppo tardi?», scrivono i volontaripagina. In effetti, come segnala il report del WWF Mediterraneo in trappola. Come salvare il mare dalla, la maggior parte delle plastiche non si biodegrada in alcun modo, e tutta ...

Pontifex_it : Il cammino di Maria verso il Cielo è cominciato da quel “sì” pronunciato a Nazaret. Ogni “sì” a Dio è un passo vers… - corradomontaggi : RT @MonsDiBruno: Cristo Gesù è .grazia, verità, vita eterna, luce, giustizia, santità, amore, misericordia, perdono, riconciliazione, sacri… - xiaomingaishen1 : RT @CAGchurchit: Parola di vita - “Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all’uomo la via della vita eterna” ?? -