La Russia ha fatto salpare in mare una centrale nucleare galleggiante

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : “IRRESPONSABILE - IGNORANTE E CODARDO”. Conte al vice Salvini : “Interessi personali contro l’Italia - appelli preoccupanti alla piazza - nessun chiarimento sulla Russia - neppure il coraggio di sfiduciarmi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Luglio : Scandalo Russia. Il vicepremier non chiarisce : Salvini come Silvio: niente domande, stampa cattivona Sui “rubli” è molto nervoso: nessun chiarimento sul ruolo di Savoini, attacca i giornalisti e i soliti magistrati: “È solo un’inchiesta ridicola” di To. Ro. Dal pirla al pirla di Marco Travaglio Diceva Marx che “la storia si ripete sempre due volte: la prima volta come tragedia e la seconda come farsa”. Nello Scandalo di Gianluca Savoini e dei presunti finanziamenti occulti alla ...

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Luglio : Lega - dalla Russia con gasolio. Salvini : “Mai un rublo” : L’audio L’affare petrolio di Mosca per finanziare la Lega Il caso – BuzzFeed pubblica la conversazione del leghista Savoini con i russi: una commessa da 1,5 miliardi di dollari, il 4% al partito per la campagna delle Europee di Carlo Tecce TeleTerzaEtà di Marco Travaglio Il “sovranismo” si porta su tutto, come il trench, il jeans, il cardigan e il beige. Quando qualcuno, nei talk show, è a corto di argomenti, fa una bella tirata ...

EuroBasket Women 2019 – Il ct Crespi soddisfatto : “abbiamo vinto di squadra - alla Russia penseremo domani” : Il commissario tecnico dell’Italia ha analizzato il match vinto contro la Slovenia, rimandando a domani la preparazione della gara con la Russia Nel terzo impegno dell’EuroBasket Women 2019, la Nazionale Femminile ha superato la Slovenia 75-57 chiudendo così al secondo posto il girone C. Bella la reazione delle Azzurre dopo il ko con l’Ungheria, una reazione corale e di sistema (undici giocatrici in campo, otto a segno). ...

A Kiev c’è un Trono di spade fatto con le armi recuperate dal confine con la Russia : La sua forma richiama quella del celeberrimo Trono di spade per cui Lannister, Stark e Targaryen si sono fronteggiati per otto gloriose stagioni di Game of Thrones. Ma il suo messaggio no, non ha nulla a che vedere con le battaglie immaginarie delle Cronache del ghiaccio e del fuoco. A Kiev, e per la precisione in Piazza dell’Indipendenza, è stata installata una curiosa opera d’arte battezzata The Iron Throne of the East, realizzata ...