La Rai ricorda il terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016 | la programmazione del

La scomparsa di Gimondi : Rai2 lo ricorda stasera con "memory Felice Gimondi" : Chi ama il ciclismo non può non aver amato Felice Gimondi. Oggi, all'età di 76 anni (ne avrebbe compiuti 77 il prossimo 26 settembre) il grande ciclista è morto in mare, mentre stava facendo un bagno a Giardini Naxos. Gimondi è stato fra i ciclisti più rappresentativi del nostro paese il cui unico torto è stato quello di vivere la sua carriera agonistica contemporaneamente a quella di Eddy Merchx, altro grande campione di questo epico sport. ...

Alberto Sironi - la programmazione Rai per ricordarlo : Non poteva la Rai non ricordare all'interno dei suoi palinsesto Alberto Sironi, lo storico regista de Il Commissario Montalbano (tutti gli episodi finora andati in onda, compresi i tre inediti che saranno trasmessi nel 2020, sono stati girati da lui) scomparso oggi a pochi giorni dal suo 79esimo compleanno.La tv pubblica ha deciso di omaggiarlo, però, con due titoli che nulla hanno a che fare con la fiction record d'ascolti, due film-tv ...

2 Agosto 1980 - la Rai ricorda la Strage di Bologna 39 anni dopo : La Strage di Bologna resta una ferita aperta per l'Italia, uno squarcio ancora oggi rappresentato dal 'taglio' nella sala di attesa della stazione centrale, lì dove esplose la bomba che uccise 85 persone e ne ferì centinaia, nel corpo e nell'animo. Erano ke 10.25 del primo caldo sabato di Agosto del 1980 e la stazione di Bologna brulicava di famiglie in partenza per le vacanze: fu una delle peggiori stragi degli 'anni di piombo', una delle ...

No - non è la BBC : Rai2 e Renzo Arbore ricordano Gianni Boncompagni : Gianni Boncompagni Ironico, sarcastico, originale, provocatorio, geniale. Sono tanti gli aggettivi che negli anni sono stati utilizzati per descrivere Gianni Boncompagni. Lo storico autore e regista, venuto a mancare nel 2017, sarà il protagonista il prossimo settembre su Rai2 dello speciale in prima serata No, non è la BBC. Un titolo non certo casuale, che ci riporta indietro di quasi 50 anni, quando nel 1970 Boncompagni in coppia con Renzo ...

Programmi TV di stasera - martedì 23 luglio 2019. Rai Movie ricorda Ilaria Occhini con «Mine Vaganti» : Mine Vaganti Rai1, ore 21.25: The Resident - 1^Tv Free 1×13 – Corri dottore corri: Nic chiede aiuto alla sua ex collega, che lavora nella misteriosa clinica della dottoressa Hunt, per avere la cartella clinica di Lily. L’infermiera le dà appuntamento per incastrarla e farla finire in carcere con l’accusa di furto con scasso. 1×14 – Eclissi del cuore: Conrad e Devon cercano le prove per denunciare la dottoressa Lane. Ad ...

Mattia Torre - cambi di palinsesto su Rai e Sky per ricordarlo : La scomparsa di Mattia Torre, apprezzato autore teatrale, sceneggiatore televisivo e cinematografico e regista, mobilita la tv. Rai e Sky vogliono ricordare, tra questa sera e domani, sabato 20 luglio 2019, lo scrittore scomparso all'età di 47 anni, a cui si devono titoli come Boris e La Linea Verticale.Il ricordo di Torre inizia su Rai Movie, dove oggi alle 21:10 va in onda il film "Ogni maledetto Natale", diretto da Torre stesso con Giacomo ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 17 luglio 2019. Rai1 ricorda Camilleri con Speciale Porta a Porta e lo spettacolo Conversazione su Tiresia : Conversazione su Tiresia Rai1, ore 20.35: Speciale Porta a Porta | Conversazione su Tiresia Bruno Vespa conduce un appuntamento Speciale di Porta a Porta, in onda subito dopo il tg delle 20.00, in ricordo di Andrea Camilleri. A seguire, Conversazione su Teresia, scritto e interpretato da Andrea Camilleri, per la regia teatrale di Roberto Andò e la regia televisiva di Roberto Andò e Stefano Vicario. Si tratta dello spettacolo andato in scena al ...

Luca Zingaretti ricorda Andrea Camilleri : «Ogni volta che dirò “Montalbano sono!” - sorrideRai sornione» : Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea Camilleri a Luca Zingaretti ha fatto il regalo, se così lo si può definire, più bello. Del commissario Montalbano, infatti, l’attore ne è il volto da vent’anni. E se a volte può capitare di finire intrappolati in un personaggio, Zingaretti non l’ha mai fatto pensare. Così subito dopo la scomparsa dello ...