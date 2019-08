La Merda d' Artista di Piero Manzoni arriva alla X Biennale di Soncino

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il borgo di, piccola perla lombarda conosciuta per la sua rocca medievale, rende omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri di sempre: la celeberrima «d'» di, nato nell'ormai lontano 1933 proprio in questa cittadina della provincia cremonese, accompagnerà infatti le opere di oltre 80 artisti nel corso della X edizione della «di. A Marco», l'esposizione internazionale di arte contemporanea curata da Demis Martinelli (e dedicata sin dagli albori all'amico e disegnatore Marco Grazioli, scomparso prematuramente). Dal 24 agosto fino al 29 settembre gli spazi dell'Ex Filanda Meroni ospiteranno così uno dei 90 barattoli di latta realizzati, numerati e firmati danel 1961, senza alcun dubbio tra le opere d'arte concettuale più note del panorama tricolore. Lad'Già, ma di che cosa si tratta in concreto? L'opera in ...

