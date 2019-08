Fonte : repubblica

(Di venerdì 23 agosto 2019) Loris Corradi ha esibito la scritta sul palco della festa del paese, vicino a Verona. La protesta sui social e la risposta di un'amministratrice: "Le donne non ridono, neanche quelle del suo partito"

repubblica : La maglietta shock del vicesindaco leghista: 'Se non puoi sedurla, puoi sedarla' [news aggiornata alle 16:57] - michemar48 : RT @repubblica: La maglietta shock del vicesindaco leghista: 'Se non puoi sedurla, puoi sedarla' [news aggiornata alle 16:57] - eleuricchio : RT @repubblica: La maglietta shock del vicesindaco leghista: 'Se non puoi sedurla, puoi sedarla' [news aggiornata alle 16:57] -