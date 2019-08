La dura vita del ladro ignorante

Una Vita - spoiler : Elvira è in dolce attesa - Arturo ucciso durante le sue nozze : Nuovi colpi di scena faranno rimanere incollati i fan dello sceneggiato Una Vita sul piccolo schermo italiano. Gli spoiler delle prossime puntate, rivelano che purtroppo un lieto evento terminerà in un modo drammatico. Prima di questo tragico avvenimento, Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e Susana Seler riceveranno una bellissima notizia, perché apprenderanno che Elvira e Simon diventeranno genitori. Il colonnello dopo essere venuto a conoscenza ...

Anticipazioni Una Vita - puntate spagnole : Teresa è morta durante una rapina in casa : Ha fatto molto scalpore tra i telespettatori di Una Vita la notizia del ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias 38. Nelle puntate spagnole della telenovela, però, l'ispettore è ricomparso nel quartiere da solo e in molti si sono chiesti le ragioni dell'assenza di Teresa Sierra e del bambino che lei portava in grembo al momento del trasferimento in Francia. La coppia aveva deciso di abbandonare la Spagna per vivere serenamente la gravidanza ...

Age of Empires IV : novità in arrivo durante la Gamescom 2019? : Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente durante la Gamescom 2019 potrebbero arrivare novità di spessore per i fan di Age of Empires.L'account Twitter della serie ha infatti pubblicato un messaggio in cui raccomanda ai giocatori di seguire il prossimo appuntamento di Inside Xbox, che andrà in onda domani, per delle "novità eccitanti" dalla Gamescom, senza purtroppo entrare nei dettagli. Le "novità" in questione potrebbero dunque riguardare ...

Una vita - anticipazioni : Arturo Valverde muore durante le nozze : La tanto apprezzata soap opera spagnola Una vita continua ad affascinare sempre più spettatori del vasto pubblico italiano di Canale 5. Gli episodi di settembre conterranno un drammatico colpo di scena. Secondo quanto rivelato dalle puntate spagnole, l'estate si chiuderà con l'uscita di un caro personaggio della telenovela, Arturo Valverde, padre di Elvira. La sua tragica fine avverrà nel giorno del matrimonio con Silvia Reyes, il più felice ...

Salva conti - la Camera approva il decreto che evita la procedura d’infrazione : ora è legge : La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Salva conti: si tratta della misura chiesta dalla Commissione europea per evitare l'apertura della procedura d'infrazione per il debito italiano. Con quella che è, difatti, una manovra correttiva (ma il governo si rifiuta di chiamarla così), vengono congelati 1,5 miliardi di euro di spese dei ministeri.continua a leggere

Caldo - boom di frutta e verdura : un toccasana per fare il pieno di vitamine e sali minerali : “La settimana più bollente ha cambiato i consumi degli italiani con il record della frutta e verdura portata a tavola dagli italiani durante l’anno che aumenta del 15% rispetto alla settimana precedente, ma un balzo si registra anche per i gelati, la birra e l’acqua che aiutano a combattere la grande afa“: è quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature ...

Anticipazioni Upas : Leonardo e Serena rischiano la vita durante un giro in barca : Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 29 luglio fino a venerdì 2 agosto fanno notare che sarà al centro delle trame il personaggio di Raffaele. Vittorio dovrà fare delle riflessioni dopo essersi sentito in colpa per aver tradito Anita ma verrà coinvolto in una questione riguardante Alex e ...

Furti d’auto in crescita - ecco dieci consigli per evitare brutte sorprese durante le ferie : Nel 2018 sono tornati a salire i Furti d’auto, dopo cinque anni in cui si era registrato un calo progressivo. Dicono questo i dati elaborati e forniti dal Ministero dell’Interno, secondo cui nell’ultimo anno sarebbero state 105.239 le auto rubate, segnando un incremento del 5,2% sui numeri del 2017: a differenza di quanto già visto per i Furti di auto noleggiate, aumentati pure questi a fronte però di ritrovamenti in crescita, ...

Andrea Camilleri e l’amore per Rosetta durato sessant’anni. Ma al matrimonio lei gli dette uno schiaffo - poi risero e poi la vita insieme : Diceva che “ogni singola storia d’amore, vissuta o inventata, riesce a essere unica e diversa e irripetibile rispetto ai miliardi di altre storie già accadute, che accadono, che accadranno”. E per questa originalità sempre continua non esistono al mondo maestri o botteghe che possano insegnarci l’amore. L’unico modo per impararlo, ripeteva Andrea Camilleri, è “amando, vale a dire perdendosi”. La volta che lui si perse e imparò l’amore, iniziò ...

Il gigolò : “E’ dura la vita - sono appena stato con due donne over 66 molto grasse” : Un gigolò ha telefonato nella notte a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, I Lunatici, in diretta ogni notte su Rai Radio2. Ha composto lo 063131 poco dopo le quattro. Il ragazzo, che ha detto di chiamarsi Manuel, ha dichiarato: “E’ dura la vita del gigolò, poi quando sono due donne insieme, over 66, è ancora peggio. sono stato contattato da una bella signora, una volta trovato nell’appartamento ce ne erano altre due. Erano ...

David Sassoli - Sergio Mattarella ha contrattato per la sua nomina e per evitare la procedura d'infrazione : Tra i due litiganti (Italia e Europa), il terzo, Sergio Mattarella, gode. Quello che sembrava un regista silenzioso, si sarebbe dimostrato un furbo calcolatore. Sarebbe proprio il suo lo zampino - riferisce Il Tempo in un retroscena - che ha spinto la nomina del piddino David Sassoli alla presidenza

L’ordinanza del gip di Agrigento renderà dura la vita al decreto sicurezza bis : Roma. L’intero sistema autoritario e securitario alla base della politica dei porti chiusi di Matteo Salvini è messo a dura prova dalla magistratura italiana e dagli ultimi sviluppi della guerra in Libia. La prima cattiva notizia per il Viminale è arrivata martedì sera, con la decisione del gip di A

Tria : evitata procedura - ma ancora sforzi : 16.54 "Non è stato facile trovare l'intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo" che "non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo". Così il ministro dell'Economia, Tria. Questo risultato non è frutto di un miracolo ma di una "politica prudente della finanza pubblica", rivendica. Poi ammonisce:"La sfida non è finita. Dobbiamo concentrare gli sforzi ...

Procedura d’infrazione evitata : le misure del governo rassicurano la Commissione : L'Italia sarebbe riuscita ad evitare una Procedura d'infrazione a suo carico per disavanzo eccessivo del debito. Le misure approvate dal governo nei giorni scorsi, un assestamento al bilancio per 6,1 miliardi e un congelamento fondi per ridurre il deficit da 1,5 miliardi, sarebbero riuscite a rassicurare la Commissione Ue sulla volontà del Paese di rientrare in linea con il Patto di stabilità.Continua a leggere