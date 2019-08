La coppia De Niro-Scorsese di nuovo insieme per raccontare storie di indiani e petrolio

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 23 agosto 2019) Cinzia Romani Nel film che parla della strage degli Osage c'è anche Leonardo DiCaprio Mentre Netflix sta per mandare in streaming, quest'autunno, The Irishman, film molto atteso perché riunisce lavincente Robert Dee Martin, si parla di una nuova collaborazione fra l'attore e il regista che hanno segnato un'epoca di grande cinema. Si pensi a Mean Streets, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Taxi Driver e Casino, film ben presenti nell'immaginario collettivo. Tra l'altro, all'inossidabile duo dovrebbe aggiungersi Leonardo DiCaprio e allora sarà trionfo di talenti in Killers of the Flower Moon. Si tratta di un film drammatico che adatta l'omonimo romanzo di David Grann, dove si narra del massacro progressivo d'una tribù di, gli Osage, avvenuto in Oklahoma negli anni '20 del Novecento. Un team da sogno per una storia crudele, ma vera, che ha ...

CinemApp_Cinema : Nonno Scatenato, gli eccessi di Robert De Niro e Zac Efron. L'inedita coppia si trova a festeggiare uno sfrenato S… - mymovies : Nonno Scatenato, gli eccessi di Robert De Niro e Zac Efron. L'inedita coppia si trova a festeggiare uno sfrenato S… -