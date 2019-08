Juve | Rugani alla Roma in stand-by | ci sarebbe distanza sulla valutazione del cartellino

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calciomercato Roma - prosegue la trattativa con la Juventus per Rugani : gli aggiornamenti : Il club giallorosso ha incontrato oggi la Juventus per parlare di Rugani, obiettivo dichiarato per la difesa di Fonseca La Roma spinge per avere Rugani, profilo individuato dalla società giallorossa per rinforzare il proprio reparto difensivo. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra il club di Pallotta e la Juventus, con il futuro del giocatore italiano come oggetto di discussione. Rugani – LaPresse/Marco ...

Calciomercato Juventus : Rugani verso la Roma - servirebbe un mancino e si pensa a Miranda : Il Calciomercato della Juventus oggi potrebbe avere una svolta in difesa. Maurizio Sarri ha una certa abbondanza di centrali in organico, e per questo motivo almeno uno andrà via. Attualmente il principale indiziato a lasciare Torino è Daniele Rugani che ha perso il ballottaggio estivo con Demiral. L'ex Sassuolo infatti farà parte della nuova retroguardia bianconera con Chiellini, Bonucci e de Ligt. Nel frattempo si starebbe scandagliando il ...

Juve - Paratici al lavoro per piazzare Rugani : in pole ci sarebbero Roma e Barcellona : La Juventus, in questa ultima tranche di mercato, sta lavorando per snellire la rosa che presenta alcuni pesanti esuberi. Fabio Paratici starebbe cercando di concludere qualche buon affare con il Barcellona sia in uscita piazzando Daniele Rugani che in entrata. Tra i blaugrana, secondo Tuttosport, piacerebbe molto Juan Miranda, il diciannovenne militante nella seconda squadra, ma già utilizzato dal tecnico Valverde nella passata stagione in ...

Gazzetta : Juve-Barcellona pensano ad uno cambio Rugani-Umtiti : Sta facendo molto discutere l’indiscrezione di mercato lanciata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui Paratici a Barcellona avrebbe parlato con i blaugrana di uno scambio alla pari Rugani-Umtiti. Un’operazione che non avrebbe ragione d’essere, se non per un gioco di plusvalenze, e che andrebbe a favorire il Sassuolo a cui i bianconeri girerebbero il difensore in prestito. Il motivo è probabilmente l’ultima stagione non ...

Juve : Rugani - Matuidi e Mandzukic nella lista cessioni - con la variabile Emre Can (RUMORS) : La Juventus si prepara per la prima giornata di campionato, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Settimana successiva ci sarà il big match contro il Napoli, con Sarri che spera di avere definita tutta la rosa a disposizione. Si attendono infatti novità dal punto di vista del mercato: con Perin e Pjaca che resteranno a Torino per recuperare dai rispettivi infortuni, i maggiori indiziati a lasciare Torino sono il difensore ...

Cessioni Juventus - da Mandzukic a Rugani : via gli esuberi : Cessioni Juventus – Sarri è stato chiaro in conferenza stampa, Paratici lo ha ribadito: la Juventus è chiamata in questi ultimi giorni di mercato a cercare di piazzare i diversi esuberi presenti in rosa. Su tutti c’è Mario Mandzukic: secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ l’attaccante croato è vicino al ritorno al Bayern Monaco. Occhio anche a Rugani in uscita. Cessioni Juventus, chi […] More

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

Juve - blitz di Paratici a Barcellona per piazzare Rugani : La Juventus sta vivendo una sessione di calciomercato difficile perché dopo aver ingaggiato sette nuovi giocatori, ora starebbe faticando molto a piazzare le pedine considerate esuberi. Tutti i reparti necessitano di tagli, altrimenti come ha dichiarato Maurizio Sarri in coda al match in amichevole contro l’Atletico Madrid, giocatori di spessore resteranno fuori dalla lista Champions League. Tra coloro che rischiano di restare ai margini del ...

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

Tuttosport - Juve : le prossime due cessioni dovrebbero essere Rugani e Matuidi : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro che sta riguardando soprattutto la parte tattica ed atletica. Maurizio Sarri potrà testare il livello della rosa bianconera già sabato 17 agosto alle ore 20:45 contro la Triestina....Continua a leggere

Juventus - le possibili cessioni : da Rugani e Matuidi - fino a Mandzukic - Higuain e Dybala : La Juventus prosegue la preparazione estiva e sabato 17 agosto si disputerà l'ultima amichevole prima dell'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. I bianconeri testeranno il lavoro effettuato da Maurizio Sarri, mentre la dirigenza deve sistemare la rosa cercando di piazzare gli esuberi sul mercato. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, Higuain e Dybala. Per quanto ...

Juve : evaporata la trattativa per Matuidi al Monaco - in corso quella per Rugani : La Juventus in questo momento è al lavoro con grande difficoltà per sfrondare la rosa che presenta pesanti esuberi in tutti i reparti. I candidati del parco attaccanti a lasciare la Vecchia Signora sono: Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain, ma anche Paulo Dybala, qualora arrivasse un’offerta congrua potrebbe essere ceduto. L’esubero della terra di mezzo è stato individuato in Blaise Matuidi, centrocampista ritenuto inamovibile da Massimiliano ...