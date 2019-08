Italia-Portogallo | Europei volley femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

LIVE Italia-Portogallo - Europei volley femminile 2019 in DIRETTA : orario d’inizio - tv - streaming e programma : Si aprirà questo pomeriggio il cammino della Nazionale italiana di volley femminile agli Europei 2019, in programma nelle prossime due settimane tra Turchia, Polonia, Ungheria e Slovacchia. Sul campo della Atlas Arena di Lodz, la formazione allenata da Davide Mazzanti si troverà di fronte il Portogallo, compagine decisamente modesta contro la quale le azzurre non dovrebbe incontrare alcun genere di difficoltà. La squadra italiana si presenta ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Portogallo. Programma - orari e tv : Venerdì 23 agosto incominceranno gli Europei 2019 di Volley femminile, l’Italia affronterà il Portogallo nel suo incontro d’esordio alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). La nostra Nazionale è attesa da un debutto particolarmente facile contro la modesta compagine lusitana che sarà al suo debutto assoluto nella rassegna continentale, le azzurre si presentano all’appuntamento tra le grandi favorite per la vittoria finale e vogliono ...

Europei Under 19 - esordio nero per l’Italia : sconfitta 3-0 dal Portogallo : esordio nero per l’Italia Under 19 agli Europei di categoria in corso in Armenia. E’ arrivata infatti una pesante sconfitta, per 3-0, contro il Portogallo. Al Banants Stadium di Yerevan i lusitani sbloccano l’incontro al 28′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Cardoso: il difensore centrale del Portogallo svetta più in alto di tutti e insacca alle spalle di Carnesecchi. L’Italia non riesce a ...

Calcio - Europei Under19 2019 : Italia-Portogallo 0-3. Esordio amaro degli azzurrini - dominati dai lusitani : Si apre in maniera amara per l’Italia under 19 di Calcio la rassegna continentale di categoria: nella gara d’Esordio gli azzurrini vengono battuti dai pari età del Portogallo con un sonoro 0-3 che porta le firme di Cardoso al 28′, di Ramos al 46′ e di Correia al 51′. L’altra gara odierna vede la vittoria della Spagna per 4-1 sull’Armenia. Nel primo tempo il vantaggio lusitano arriva al 28′: corner ...

Diretta Italia Portogallo U19/ Streaming video Rai : il precedente più illustre : Diretta Italia Portogallo Under 19 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni, risultato live, debutto azzurro Europei Under 19, oggi 14 luglio,.

Italia-Portogallo Under19 - Europei 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 14 luglio si gioca Italia-Portogallo, match valido per gli Europei Under 19 di calcio. Gli azzurrini scenderanno in campo a Yerevan (Armenia) per affrontare l’ostica compagine lusitana in un incontro subito fondamentale per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, il gruppo comprende anche la Spagna e i padroni di casa: non sarà semplice passare il turno, i ragazzi di coach Nunziata cercheranno il risultato di ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Portogallo ai quarti di finale - rigori fatali per gli azzurri : La Nazionale Italiana di Hockey su pista maschile esce di scena ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Barcellona, al termine di una partita molto sofferta contro il Portogallo, chiusa 7-5 ai rigori, in cui i lusitani hanno fatto valere il loro maggiore talento. Pronti-via ed ecco che sono però gli azzurri a passare in vantaggio, grazie ad un magistrale contropiede da parte di Federico Ambrosio, che sorprende tutti e sblocca il punteggio dopo ...

Hockey pista - Mondiali 2019 : Italia sconfitta ai quarti dal Portogallo 7-5 ai rigori - gli azzurri si giocheranno il quinto posto : La Nazionale Italiana di Hockey su pista maschile esce di scena ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di Barcellona, al termine di una partita molto sofferta contro il Portogallo, chiusa 7-5 ai rigori, in cui i lusitani hanno fatto valere il loro maggiore talento. Pronti-via ed ecco che sono però gli azzurri a passare in vantaggio, grazie ad un magistrale contropiede da parte di Federico Ambrosio, che sorprende tutti e sblocca il punteggio dopo ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : si va ai rigori! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nunes segna ancora, Italia con le spalle al muro. Ancora Girao! Errore di Illuzzi. Rodrigues porta avanti il Portogallo. 1-0 dopo due serie. Altra parata di Girao, questa volta su Malagoli. Tocca ad Alves, il quale si fa ipnotizzare da Barozzi. Il primo rigore lo tira Cocco, che sbaglia. FINISCE IL SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE. SARANNO I RIGORI A DECIDERE LA SFIDA 5′ L’Italia avrà ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-5 - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo supplementare - Alves pareggia nuovamente : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Ambrosio sbaglia a due passi dalla porta. 3′ Bel tiro di Verona, parato ancora una volta da uno straordinario Girao. 2′ Ennesima traversa, questa volta di Illuzzi. 1′ Alves meritatamente pareggia ancora, anche qui dopo una manciata di secondi. 5-5 inizia IL secondo TEMPO supplementare SI CHIUDE IL PRIMO supplementare 5′ Altra traversa del Portogallo, che partita! 4′ ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 5-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giulio Cocco allunga su tiro diretto - siamo al primo supplementare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4′ Doppia traversa di Nunes! Si salva l’Italia! 4′ Cartellino blu per Ambrosio. Sta succedendo di tutto! 4′ Ancora una parata di Girao, insuperabile. 4′ Decimo fallo del Portogallo. Altro tiro diretto per l’Italia, questo va segnato! 3′ L’Italia non sfrutta la doppia superiorità numerica. 2′ Verona sbaglia, Girao insuperabile. 2′ Cartellino blu ...

LIVE Italia-Portogallo hockey pista 4-4 - Mondiali 2019 in DIRETTA : Helder Nunes scaglia un siluro da centrocampo e pareggia - si va ai supplementari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 INIZIA IL PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 23.36 FINISCE IL SECONDO TEMPO. SERVIRANNO I supplementari. 25′ Para Girao. Venti secondi al termine. 25′ Tiro diretto per l’Italia!!! Occasionissima a trenta secondi dalla fine. Sulla sfera Ambrosio. Portaci in semifinale Federico! 24′ Ancora un bolide di Nunes, che questa volta non entra. Nono fallo per i portoghesi. 23′ Malagoli ...