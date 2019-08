Italia al top della ricerca | Infn e Cnr tra di 10 enti più innovativi al mondo | la

Vuelta a España 2019 : le speranze dell’Italia. Fabio Aru punta alla top-5 - Formolo indeciso tra la classifica e una vittoria di tappa : Con l’uscita di scena di Domenico Pozzovivo (Bahrein-Merida) a causa del brutto incidente di cui è stato vittima, l’Italia ha perso una delle sue punte principali per la prossima Vuelta a España. Un’assenza pesante, a maggior ragione perché la truppa azzura, quest’anno, non è particolarmente folta. Le speranze italiane sono, dunque, riposte soprattutto sul vincitore della Vuelta 2015 Fabio Aru (UAE Team Emirates) e sulle ...

Morto lo chef Italiano di Cipriani a New York : Andrea Zamperoni era scomparso da sabato. Sarà eseguita autopsia : È Morto lo chef italiano di Cipriani a New York. Andrea Zamperoni, 33 anni, era scomparso da sabato. Zamperoni, l'italiano capo chef di Cipriani Dolci a New York, è stato trovato Morto in un...

Ryanair - sciopero 22 e 23 agosto/ Italia - ritardi e voli cancellati per lo stop in UK : Ryanair, sciopero 22 e 23 agosto: stop nel Regno Unito ma possibili ripercussioni anche in Italia. Tutti i dettagli dell'agitazione sindacale

Xiaomi porta in Italia Mi 9T Pro : uno smartphone top di gamma a 449 euro : Arriva in Italia un interessante smartphone di fascia alta dai bordi sottili, con tre fotocamere posteriori e dall'ottimo...

Creazione di valore - Juve al top tra le società Italiane : Il campionato di Serie A 2019/2020 inizierà il prossimo 24 agosto, ma c’è già chi è in testa a un’altra classifica, quella della Creazione di valore. Boston Consulting Group con lo studio “Value Creators” – che da 21 edizioni misura la performance in termini di Total Shareholder Return (TSR) delle aziende quotate a maggiore capitalizzazione […] L'articolo Creazione di valore, Juve al top tra le società italiane è stato realizzato da Calcio ...

Tempesta d'amore - trame Italiane : Annabelle scopre di non essere figlia di Christoph : Prosegue il successo della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', capace di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate italiane, si arriverà allo scontro tra Annabelle e Xenia. Si tratta delle due dark della quindicesima stagione, ma la lite avrà delle conseguenze per il prosieguo delle vicende. Xenia continuerà a mettere in atto il suo piano per vendicarsi di Christoph (Dieter Bach) e ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : Boris e Tobias si sposano! E Christoph… : Un matrimonio destinato a passare alla storia sta per essere celebrato negli episodi italiani di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni assisteremo infatti sui nostri teleschermi all’unione della prima coppia omosessuale del cast fisso della soap. E queste attesissime nozze riserveranno parecchie sorprese… Ecco infatti cosa accadrà nelle prossime puntate italiane di Sturm der Liebe! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Boris e Tobias ...

Juventus - Atletico Madrid trascina al top gli ascolti di SportItalia : Sabato di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile sul canale 60 DTT), trascinata dalla diretta in esclusiva di Juventus-Atletico Madrid che ha chiuso la International Champions Cup 2019, interamente trasmessa in chiaro e gratuitamente dall'emittente guidata da Michele Criscitiello. Sono stati 3.329.931 gli italiani che, in un caldissimo sabato d'agosto, hanno seguito su Sportitalia l'ultima amichevole internazionale dei bianconeri di Sarri ...

Basket - Verona Cup 2019 : Italia-Venezuela 72-54 - Abass top scorer e azzurri con poco ritmo : Termina con una vittoria l’Italia del Basket la Verona Cup 2019, torneo di preparazione in vista dei Mondiali 2019 in Cina. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’amara sconfitta contro la Russia, si impone contro il Venezuela 72-54 ma la prestazione non è stata esaltante sul piano del gioco. Una selezione un po’ affaticata per il terzo match in tre giorni e forse non centrata dal punto di vista psicologico. Awudu Abass è ...

Europei Tuffi 2019 – La Russia vince l’oro dalla piattaforma 10 metri sincro uomini - l’Italia sfiora la top-5 : I fratelli Verzotto non riescono ad andare oltre il sesto posto nella finale dalla piattaforma dieci metri sincro uomini, la vittoria va alla Russia Sesto per Maicol e Julian Verzotto nella finale dalla piattaforma 10 metri sincro maschile, valida per gli Europei di Tuffi in corso a Kiev. I due fratelli azzurri, altoatesini ottengono il punteggio di 342.78 punti, lontano da quello totalizzato dalla Russia (Aleksandr Belevtsev e Nikita ...

Ranking mondiale Università 2019 : top 10 e classifica Italiane : Ranking mondiale Università 2019: top 10 e classifica italiane Ci sono 66 Università italiane tra i 2.000 atenei classificati nell’aggiornato Ranking mondiale Università 2019 stilato dal Center for World University Rankings. Tra i nostri atenei, si segnala l’ottima performance dell’Università di Genova, che scala ben 29 posizioni rispetto allo scorso anno, risultando così la 320° migliore Università al mondo e l’11° ateneo italiano. ...

Mobilità sanitaria - il Molise al top : unica regione di Centro e Sud Italia con un saldo positivo : Il fenomeno della Mobilità sanitaria premia soprattutto le Regioni del Nord Italia, che vedono più pazienti trasferirsi da altre aree e pochi emigrare in zone diverse da quelle di residenza. Ma c'è un'eccezione che riguarda il Molise, unica regione tra Centro e Sud con saldi positivi. Tanto che il Molise è anche la regione con il miglior impatto economico pro-capite per la Mobilità sanitaria.Continua a leggere