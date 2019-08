Israele | attacco terroristico esplosivo contro famiglia israeliana in Cisgiordania | morta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) Torna a scorrere il sangue tra israeliani e palestinesi. Questa volta, vittima delle violenze è una ragazzadi appena 17 anni, Rina Shenrav, travolta, insieme al padre, il rabbino Eitan Shenrav, di 46 anni, e il fratello Dvir, di 19, rimasti feriti, dall’attentatoavvenuto alla sorgente di Bubin, nei pressi di Dolev, insediamento ebraico in. Le indagini delle forze israeliane sono ancora in una fase iniziale e non è chiaro se l’ordigno artigianale fosse nascosto sul posto oppure sia stato lanciato verso la, anche se alcuni testimoni raccontano di un’auto che è stata vista allontanarsi dalla zona negli attimi immediatamente successivi all’esplosione. Il portavoce militare israeliano Ron Manelis ha confermato che si tratta di “un grave”. La, originaria di Lod, cittadina del centro di ...

