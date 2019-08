Inter | Mauro Icardi ha rotto | quanti capricci Rifiuta il Napoli e resta in attesa della

Mauro Icardi - la nuova casa a Milano. Inter o... Il dettaglio molto sospetto : Alexis Sanchez all' Inter, ci siamo. L' esterno offensivo trentenne sta per lasciare il Manchester United per accasarsi a Milano dopo un blitz dell' ad sport Beppe Marotta che ha avviato e chiuso la trattativa nel giro di pochi giorni. Il Nino Maravilla, atteso tra oggi e domani in città per sostene

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

Calciomercato Inter - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

Inter - ennesimo ceffone nei confronti di Mauro Icardi : l’argentino si ritrova… senza numero! : Il club nerazzurro infatti ha accettato la richiesta di Lukaku di prendere il 9 come numero di maglia, con buona pace di Maurito L’Inter accoglie Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante belga è finalmente nerazzurro, grazie all’accelerata di due giorni fa che ha permesso al club di Suning di mettere le mani sull’ex Manchester United. Claudio ...

Inter - sarebbero continui i contatti tra la Juventus e Mauro Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Ciò che sembra praticamente certo è che per Maurito all'Inter non c'è più spazio. Ieri i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che il giocatore sta sostenendo le visite mediche. Altro segnale per l'ex capitano potrebbe essere rappresentato dall'assegnazione della maglia numero nove, destinata al ...

Calciomercato Inter - sirene argentine per Mauro Icardi : l’attaccante nerazzurro potrebbe lasciare l’Italia : Oltre all’Interesse di Roma e Napoli, per Mauro Icardi si è mosso anche il Boca Juniors che ne ha parlato con Zanetti Non solo Roma e Napoli su Mauro Icardi, per l’attaccante dell’Inter si è mosso infatti anche il Boca Juniors. Il club sudamericano ha chiesto informazioni alla società di Suning sulla situazione relativa a Maurito, ormai fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. AFP/LaPresse I primi contatti tra le ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Inter e Napoli - al via la trattativa per Mauro Icardi : si va verso l'accordo : trattativa tra Napoli e Inter per Mauro Icardi. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l'ad Chiavelli, riporta il corriere dello sport, incontreranno oggi 29 luglio nella sede della Lega l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Dopo giorni di contatti con Wanda Nara alla ricerca di un accordo sull'ingaggio di

Inter - accolta la richiesta di Mauro Icardi : l’argentino potrà tornare ad allenarsi insieme al gruppo : L’attaccante argentino ha chiesto e ottenuto di potersi allenare con il resto del gruppo al ritorno della squadra dalla tournée asiatica Mauro Icardi e l’Inter provano a riavvicinarsi, ma non per proseguire insieme il proprio rapporto. L’avventura dell’argentino in maglia nerazzurra è infatti terminata, ma le parti tentano di lanciare segnali di disgelo, anche in vista di eventuali future battaglie legali. Tano ...

Inter - il Napoli insiste : per l'attacco vorrebbe Mauro Icardi : Napoli e Inter sono tra le grandi protagoniste di questa sessione di calciomercato. Entrambi i club hanno la necessità di rinforzarsi come in più di una circostanza dai dirigenti delle due squadre. Il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ha sottolineato di essere alla ricerca di un attaccante da affiancare a Arkadiusz Milik che garantisca trenta gol. L'amministratore delegato dei nerazzurri, Giuseppe Marotta, invece, ha bocciato ...

Mauro Icardi - l'Inter fissa il prezzo per Napoli e Juventus : almeno 80 milioni : Quella di Mauro Icardi sembra una storia senza fine. O, perlomeno, una storia amara: l'Inter ha infatti chiesto per il cartellino ben 80 milioni, soldi che la Juve potrebbe non voler versare sul conto corrente nerazzurro. La cifra è la stessa proposta al Napoli durante i lavori diplomatici tra De La

Mauro Icardi non cambia idea e vuole solo restare all'Inter : L' estate è lunga, il mercato pure ma, ad oggi, Mauro Icardi resta fermo sulle sue posizioni: nessuna apertura a un trasferimento all' estero e neppure a una delle due «pretendenti» italiane, la Juventus e il Napoli. L' ex capitano dell' Inter, dopo l' esclusione dal tour asiatico, continua la prepa

Inter - la Juventus si gode la diatriba con Mauro Icardi : l'argentino vorrebbe i bianconeri : In casa Inter continua a tenere banco il caso Mauro Icardi. Nonostante la squadra sia partita per l'Asia per la tournée che la vedrà protagonista nell'International Champions Cup, il centravanti argentino continua ad essere al centro di varie voci di mercato. L'attaccante è rimasto a Milano, escluso dai convocati di Antonio Conte che, invece, ha portato con sé l'altro giocatore che è ufficialmente fuori dal progetto, Radja Nainggolan. Maurito, ...