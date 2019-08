Inter-Icardi | nuovi indizi di mercato | il post social di Wanda Nara non promette nulla di

Inter - Mauro Icardi ha rotto : quanti capricci. Rifiuta il Napoli e resta in attesa della Juve : Sei mesi dopo lo scoppio della demenziale crisi con l'Inter, siamo al punto di partenza. Mauro Icardi è ancora lì, immobile come una cariatide a sostenere il peso della propria posizione. «Voglio restare all' Inter» è il solo e unico verbo che il bomber ha fatto trapelare da quando Marotta lo ha uff

Icardi - la Juve attende e il Napoli è su Llorente. Inter-Sanchez - trattativa ferma. Rugani verso la Roma. Il calciomercato verso la chiusura : Il 2 settembre si chiude e non c’è più molto tempo. Mentre la Serie A è pronto al suo esordio, resta ancora poco più di una settimana prima della fine del calciomercato. E’ quello che ha fatto presente il Napoli a Mauro Icardi, stanco di attendere le decisioni dell’argentino e della moglie agente Wanda Nara. Intanto gli emissari di De Laurentiis si cautelano portando avanti la trattativa con lo svincolato Fernando Llorente. La Juventus ...

Sky : nuovo tweet di Wanda che conferma la volontà di Icardi di restare all’Inter : Sky riporta del nuovo tweet di Wanda che ritrae mogli e fidanzate dei calciatori dell’Inter con la scritta “un nuovo anno insieme” Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@WandaIcardi27) August 23, 2019 Un messaggio che in una situazione molto incerta come quella sul futuro di Icardi fa pensare che Mauro abbia deciso di rimanere all’Inter anche se non gioca. Un anno da separati in casa dunque si prospetta ...

Ancelotti : «Mercato oneroso per la società - obiettivi raggiunti. Non sono Interessato alla vicenda Icardi» : «Abbiamo preso un giocatore molto bravo, molto forte, ci siamo stati dietro parecchio, non è stata un’operazione semplice, va ad aumentare tasso qualitativo della squadra, soprattutto davanti. eafgazzo smoltos serio, disponibile con una gran voglia di venire a napoli, hanno mostrato molto interesse tutti quelli che sono venuti a napoli». «Non sono interessato alla vicenda Icardi, abbiamo gente competente ain società sono interssaato ...

Calciomercato 23 agosto : Juve-Icardi - non è finita : affondo Paratici. Roma-Rugani - si chiude. Inter-Sanchez - le ultimissime : Calciomercato 23 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 23 agosto. JUVENTUS– Paratici non molla la pista Icardi. Di fatto, come evidenziato dall’odierna edizione dalla “Gazzetta dello Sport”, il club bianconero potrebbe tentare il nuovo affondo per l’attaccante nerazzurro. Prima, però, il direttore sportivo bianconero dovrà metter mano alle cessioni. Dybala potrebbe esser sacrificato […] L'articolo ...

CorSport : Se Icardi restasse all’Inter si rischierebbe la risoluzione contrattuale : Continua ad oltranza l’incertezza sul futuro di Mauro Icardi. Mentre il Napoli non fa mistero di essere in attesa di una risposta dal campione argentino, lui resta in silenzio e sembra attendere. Non si sa se la sua attesa sia per la Juve o solo per restare all’Inter. Fatto sta, come scrive il Corriere dello Sport, che Mauro è ai margini del progetto nerazzurro. Anche ieri si è allenato in disparte e appare quasi certo che non sarà ...

