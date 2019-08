Incontro con Vasco Rossi a Castellaneta Marina a settembre 2019 | come partecipare al

Incontro PD-M5S : "Clima positivo - <br> non c'è niente di insormontabile" : Si è svolto oggi, nel primo pomeriggio, il primo Incontro tra PD e MoVimento 5 Stelle per capire se è possibile mettere le basi per la creazione di un nuovo governo"giallo-rosso". I primi a commentare l'esito del meeting sono stati i dem. La loro delegazione era composta dal capogruppo al Senato Andrea Marcucci, il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e il vicesegretario Andrea Orlando. Quest'ultimo, dopo l'Incontro, ai giornalisti ha ...

Primo Incontro tra 5S e dem - Delrio ottimista : convergenze ampie - Incontro positivo : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Crisi governo : terminato primo Incontro Pd-M5S. I dem : «Bene - oltre aspettative» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «Riunione positiva». Il Movimento: «Clima costruttivo». Si lavora «in modo da arrivare martedì con un programma condiviso»

Incontro con 5S - Pd : clima costruttivo : 16.43 "clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive". Lo dice il capogruppo Pd Marcucci, al termine dell'Incontro con il M5S. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla Legge di Bilancio, sulle priorità", afferma l'altro capogruppo Delrio. Il vicesegretario Orlando aggiunge: "Predisporremo i dossier. Attendiamo un passaggio dai vertici delle due ...

Crisi di governo - Incontro Pd-M5s : "Non c'è nulla di insormontabile - clima costruttivo" : "La riunione si è svolta in un clima costruttivo che ci fa ben sperare sulle prospettive". Terminato l'incontro tra Pd e Movimento 5 stelle, il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci, afferma che ci sono i margini per una intesa. "C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e

Crisi governo : terminato l’Incontro Pd-M5S. I dem : «Non ci sono problemi insormontabili» : Il capogruppo Andrea Marcucci: «La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Il movimento: «Clima costruttivo»

A Montecitorio l’Incontro Pd-M5S : Roma, 23 ago. (Adnkronos) – E’ durato circa due ore il primo incontro alla Camera . Il vertice tra le delegazioni dem e pentastellate per verificare le chance per una nuova maggioranza in grado di sostenere un esecutivo ‘giallorosso’. Per il Movimento c’erano al tavolo i capigruppo M5S Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, insieme ai vice Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. Per il Pd i capigruppo ...

Al via il primo Incontro tra 5S e dem. Salvini : “Farò di tutto per evitare che il Pd torni al governo” : Zingaretti in mattinata ha riunito alcuni dirigenti del partito. Orlando: la trattativa non si incaglierà sul taglio dei parlamentari

Crisi di governo - M5s e Pd ci provano : iniziato l'Incontro dei capigruppo : I due schieramenti, dopo la richiesta del presidente Mattarella di non perdere tempo, devono trovare un accordo vero e duraturo

Alle 14 il primo Incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo Incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

I punti d’Incontro tra M5s e Pd? Ignorano giovani - ricerca e innovazione : Nicola Zingaretti, segretario Pd (Foto: Vincenzo Livieri/LaPresse) Quattro giorni per mettere insieme un programma di governo fra due forze che si sono insultate fino a ieri. Bella scommessa. Il presidente Sergio Mattarella, verificata l’apertura di grillini e dem nel primo giro di consultazioni, ha accordato un lungo fine settimana a Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti e alle diverse fazioni che spaccano i due gruppi per incontrarsi – oltre che ...

