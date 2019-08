Incidente in Sicilia | si schianta contro un’auto a Bronte | Antonio muore al volante del

Incidente in vacanza in Sicilia - Valentina Michelli si sveglia dopo 8 giorni di coma : non sa che il marito è morto : Valentina Michelli, la 33enne di Partinico (Palermo) rimasta coinvolta in un Incidente in moto a Terrasini, si è svegliata dopo otto giorni di coma. La giovane si trovava in Sicilia per una vacanza insieme al marito, il 38enne bergamasco Francesco Capodilupo, che nello schianto con un’auto era morto poco dopo. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Valentina si è svegliata a otto giorni di distanza dal terribile Incidente in cui ...