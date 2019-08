Incendi Amazzonia | Ue | “Profonda preoccupazione | bene discuterne al G7”

Incendi Amazzonia - si accende una speranza per il polmone verde del mondo : Bolsonaro pronto a inviare l’esercito [LIVE] : Occhi puntati sull’Amazzonia devastata, in queste ore, dai profondi Incendi che stanno danneggiando gravemente flora e fauna: l’intero ecosistema del polmone verde del mondo ne risulta profondamente provato. Svariati gli appelli internazionali ma oggi, finalmente, si accende una speranza di impegno concreto. Jair Bolsonaro sarebbe pronto a inviare l’esercito per affrontare i devastanti roghi. A quanto riferiscono i media ...

Incendi Amazzonia : “Situazione fuori controllo - è un crimine contro l’umanità” : La situazione in Amazzonia, devastata dalla deforestazione e dagli Incendi, è “fuori controllo” e ciò che avviene è un “crimine contro l’umanità”. È quanto denuncia l’attivista ecologista brasiliana Marina Silva, accusando il governo di ultradestra del presidente Jair Bolsonaro di permettere una “azione sfrenata” che colpisce un ecosistema vitale per il pianeta. La ex candidata alle presidenziali, ...

Amazzonia - gli Incendi ci avvertono che siamo di fronte a un disastro. E ci mettono spalle al muro : “Amazzonia e Siberia in fiamme, 500 milioni di api morte solo in Brasile. Aumentano le disuguaglianze e il controllo globale. siamo al disastro. La Terra ci sta chiamando a un cambio profondo di coscienza. Pregate tutti affinché scenda luce nelle menti degli uomini”. Questo è quanto ho scritto in un post su Facebook ieri. Qui dentro c’è anche uno dei motivi per cui ho diradato enormemente la mia collaborazione, peraltro piacevolissima, con Il ...

L'Amazzonia brucia. Quanto sono gravi questi Incendi? : L’Amazzonia brucia. Migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Sui social circola l’hashtag #PrayForAmazonas, spinto dagli utenti per sensibilizzare sul tema. Ma le immagini che accompagnano l’hashtag sono alcune vecchie, altre neanche scattate in Brasile.Cosa sta realmente accadendo, dunque? Quanto sono gravi questi incendi? Secondo dati diffusi ...

Bolsonaro : "Non abbiamo le risorse per combattere gli Incendi in Amazzonia" : “Non abbiamo le risorse per combattere questi incendi”. Bolsonaro, presidente del Brasile, dopo aver accusato le ong e aver gridato alla “psicosi ambientalista” per gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia, ha finito con l’ammettere il problema, che sulle prime aveva definito una “bufala”.Di fronte allo sdegno del mondo che assiste alla distruzione del “polmone della Terra” il ...

Incendi in Amazzonia - a rischio il 20% dell'ossigeno sulla Terra : foto choc dallo spazio : Anche Leonardo Di Caprio ha sfogato tutta la sua rabbia sui social per quello che sta accadendo. L'Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della...

Incendi Amazzonia : duro scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro : Forte scontro su Twitter fra Emanuel Macron e Jair Bolsonaro sulla protezione dell’Amazzonia: il presidente francese ha lanciato l’allarme sulla “crisi internazionale” che rappresentano gli Incendi forestali in Brasile, reclamando al G7 di iscrivere la questione all’agenda del suo vertice, ma il suo collega brasiliano lo ha accusato di cedere al “sensazionalismo” per “interessi politici ...

Incendi in Amazzonia - la donna indigena accusa Bolsonaro : “Stanno distruggendo nostra fonte di vita” : E' diventato virale il video di accusa in cui una donna punta il dito contro chi - per generare profitti - ha favorito la deforestazione in Amazzonia e gli Incendi che ne sono seguiti. Macron: "La nostra casa brucia. Letteralmente".Continua a leggere

Incendio Amazzonia - scienziato attacca Bolsonaro : 'Non possiamo restare in silenzio' : Negli ultimi giorni a tenere banco sono le immagini delle fiamme che stanno colpendo l'Amazzonia. Tanti sono gli appelli e le polemiche legate all'Incendio che ha scatenato l'inevitabile tam tam mediatico, con la classe politica chiamata in causa per alcune decisioni che riguardano il processo di deforestazione della giungla pluviale considerata come il vero polmone verde dell'intero pianeta. Nelle ultime ore a far notizia è infatti la denuncia ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...

Incendi in aumento nel mondo - record in Amazzonia e nell’Artico : circolo vizioso con il riscaldamento globale [GALLERY] : Nelle ultime settimane, i numerosi Incendi che stanno colpendo diverse regioni nel mondo sono diventati un argomento molto dibattuto. In un tweet dello scorso 12 agosto, l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Omm) ha mostrato con un grafico interattivo che il fumo dei roghi in Siberia è arrivato a ricoprire una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati. Un’area grande più dell’Europa e più della ...

Incendi Amazzonia - brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

Incendi record in Amazzonia : perché è un dramma per l’intero Pianeta : La Foresta Amazzonica è attraversata da roghi devastanti ed esposta a un processo di disboscamento a ritmi allarmanti, che si stanno traducendo in dati senza precedenti. In molti puntano il dito contro le politiche antiambientaliste del nuovo presidente Jair Bolsonaro, che avrebbero favorito attività di distruzione legali e illegali. Ecco perché l'Amazzonia in fiamme è un dramma per l'intero Pianeta.Continua a leggere