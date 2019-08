Incendi Amazzonia | “Situazione fuori controllo | è un crimine contro l’umanità”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) La situazione in, devastata dalla deforestazione e dagli, è “” e ciò che avviene è un “l’umanità”. È quanto denuncia l’attivista ecologista brasiliana Marina Silva, accusando il governo di ultradestra del presidente Jair Bolsonaro di permettere una “azione sfrenata” che colpisce un ecosistema vitale per il pianeta. La ex candidata alle presidenziali, in visita a Bogotà, in un’intervista con AFP giovedì, ha affermato che il gigante latinoamericano ha il know-how e la tecnologia per domare gli, che a suo parere in realtà divorano la foresta per la “negligenza” della squadra di Bolsonaro. Marina Silva, che è stata ministra dell’Ambiente dal 2003 al 2008 sotto il presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), ha aggiunto che è in corso la formazione ...

