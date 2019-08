Incendi Amazzonia | si accende una speranza per il polmone verde del mondo | Bolsonaro

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Occhi puntati sull’devastata, in queste ore, dai profondiche stanno danneggiando gravemente flora e fauna: l’intero ecosistema deldelne risulta profondamente provato. Svariati gli appelli internazionali ma oggi, finalmente, siunadi impegno concreto. Jairsarebbe pronto a inviare l’esercito per affrontare i devastanti roghi. A quanto riferiscono i media brasiliani, il presidente brasiliano ha affrontato il tema durante il consiglio dei ministri: l’annuncio di un intervento sul posto delle forze armate è atteso per oggi. Inoltre,intende chiedere ai governatori delle zone colpite di contribuire in modo sostanziale allo sforzo per fermare le fiamme. Intanto il figlio del presidente, Eduardoha diffuso un tweet in cui definisce “un completo idiota” Emmanuel Macron, ...

