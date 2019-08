Incendi Amazzonia | l' Ue | «Siamo pronti a intervenire» Macron | «Bolsonaro mentì sul clima»

Brasile : protesta a consolato Milano contro Incendi in Amazzonia : Milano, 23 ago. (AdnKronos) - Un centinaio di persone sono in presidio di fronte al consolato brasiliano di Milano in corso Europa per protestare contro gli incendi in Amazzonia, aumentati dopo le politiche permissive autorizzate dal presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. I manifestanti, con bandie

Incendi Amazzonia - allarme mondiale. Ue : «Siamo pronti a intervenire». Lite Macron-Bolsonaro : Gli Incendi non si spengono. Così come le polemiche divampate su Twitter tra i leader di Francia e Brasile. Il tema è quello dell'Amazzonia, argomento che ha visto...

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale mostra gli Incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere

Incendi Amazzonia - Ue : “Profonda preoccupazione - bene discuterne al G7” : “La Commissione europea è profondamente preoccupata, l’Amazzonia è la più vasta foresta pluviale al mondo e contiene un decimo delle specie mondiali, quindi accogliamo con favore l’intenzione del presidente Macron di discutere la questione al vertice G7“. Lo ha dichiarato una portavoce dell’esecutivo comunitario, Mina Andreeva, nel briefing con i giornalisti, a proposito degli Incendi che stanno devastando le ...

Incendi Amazzonia - si accende una speranza per il polmone verde del mondo : Bolsonaro pronto a inviare l’esercito [LIVE] : Occhi puntati sull’Amazzonia devastata, in queste ore, dai profondi Incendi che stanno danneggiando gravemente flora e fauna: l’intero ecosistema del polmone verde del mondo ne risulta profondamente provato. Svariati gli appelli internazionali ma oggi, finalmente, si accende una speranza di impegno concreto. Jair Bolsonaro sarebbe pronto a inviare l’esercito per affrontare i devastanti roghi. A quanto riferiscono i media ...

Incendi Amazzonia : “Situazione fuori controllo - è un crimine contro l’umanità” : La situazione in Amazzonia, devastata dalla deforestazione e dagli Incendi, è “fuori controllo” e ciò che avviene è un “crimine contro l’umanità”. È quanto denuncia l’attivista ecologista brasiliana Marina Silva, accusando il governo di ultradestra del presidente Jair Bolsonaro di permettere una “azione sfrenata” che colpisce un ecosistema vitale per il pianeta. La ex candidata alle presidenziali, ...

Amazzonia - gli Incendi ci avvertono che siamo di fronte a un disastro. E ci mettono spalle al muro : “Amazzonia e Siberia in fiamme, 500 milioni di api morte solo in Brasile. Aumentano le disuguaglianze e il controllo globale. siamo al disastro. La Terra ci sta chiamando a un cambio profondo di coscienza. Pregate tutti affinché scenda luce nelle menti degli uomini”. Questo è quanto ho scritto in un post su Facebook ieri. Qui dentro c’è anche uno dei motivi per cui ho diradato enormemente la mia collaborazione, peraltro piacevolissima, con Il ...

L'Amazzonia brucia. Quanto sono gravi questi Incendi? : L’Amazzonia brucia. Migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Sui social circola l’hashtag #PrayForAmazonas, spinto dagli utenti per sensibilizzare sul tema. Ma le immagini che accompagnano l’hashtag sono alcune vecchie, altre neanche scattate in Brasile.Cosa sta realmente accadendo, dunque? Quanto sono gravi questi incendi? Secondo dati diffusi ...

Bolsonaro : "Non abbiamo le risorse per combattere gli Incendi in Amazzonia" : “Non abbiamo le risorse per combattere questi incendi”. Bolsonaro, presidente del Brasile, dopo aver accusato le ong e aver gridato alla “psicosi ambientalista” per gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia, ha finito con l’ammettere il problema, che sulle prime aveva definito una “bufala”.Di fronte allo sdegno del mondo che assiste alla distruzione del “polmone della Terra” il ...

Incendi in Amazzonia - a rischio il 20% dell'ossigeno sulla Terra : foto choc dallo spazio : Anche Leonardo Di Caprio ha sfogato tutta la sua rabbia sui social per quello che sta accadendo. L'Amazzonia brucia e così, insieme con il verde, rischiamo di perdere il 20% della...

Incendi Amazzonia : duro scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro : Forte scontro su Twitter fra Emanuel Macron e Jair Bolsonaro sulla protezione dell’Amazzonia: il presidente francese ha lanciato l’allarme sulla “crisi internazionale” che rappresentano gli Incendi forestali in Brasile, reclamando al G7 di iscrivere la questione all’agenda del suo vertice, ma il suo collega brasiliano lo ha accusato di cedere al “sensazionalismo” per “interessi politici ...

Incendi in Amazzonia - la donna indigena accusa Bolsonaro : “Stanno distruggendo nostra fonte di vita” : E' diventato virale il video di accusa in cui una donna punta il dito contro chi - per generare profitti - ha favorito la deforestazione in Amazzonia e gli Incendi che ne sono seguiti. Macron: "La nostra casa brucia. Letteralmente".Continua a leggere