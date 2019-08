In onda | David Parenzo e Luca Telese chiudono la puntata al buio | La7 ha pompato

Davide Casaleggio cambia idea - il sondaggio allarmante sul M5s : l'unica alternativa è l'alleanza con il Pd : Le trattative tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico non sono più fantapolitica. I due partiti, pur di soddisfare i proprio interessi, sembrano aver dimenticato anni di insulti. Ora, con la possibilità di creare una maggioranza in grado di scacciare Matteo Salvini, i dem e i grillini passano d

In onda - David Parenzo baciato dalla fortuna : gol a porta vuota ed esultanza scomposta sotto la curva : Segna un gol a porta vuota ed esulta sotto la curva. Si tratta di David Parenzo, Topo Gigio per gli amici, attualmente impegnato nella conduzione di In Onda, programma di approfondimento politico in Onda su La7. Come notava qualche giorno fa Maurizio Costanzo, l'unico programma politico serale "supe

In onda su La7? "Unico punto di riferimento della politica in tv" : David Parenzo promosso da Maurizio Costanzo : In queste serate estive, mi sono ritrovato a pensare che senza le repliche di Don Matteo, Il Paradiso delle Signore o altre soap, alcuni canali sarebbero veramente in affanno. D'altra parte, si sa, d' estate si propone sempre lo stesso palinsesto. Segnalo Narcotica, in Onda su Raitre, il mercoledì a

In onda - Giorgia Meloni demolisce David Parenzo : "Balla su di me nel suo libro. Deliri" : "Ha scritto un libro che si chiama I Falsari, che è autobiografico. Prende e manipola i post, miei nello specifico. In uno mette in bocca a me ciò che ha detto lui adesso". Inizia così la demolizione di David Parenzo ad opera di Giorgia Meloni, andata in scena durante l'ultima puntata di In Onda su

David Sassoli (PD) eletto presidente del Parlamento Ue : «Recuperare lo spirito dei padri fondatori» : David Sassoli (PD) eletto presidente del Parlamento Europeo. «Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento Ue. Ringrazio il presidente...

David Parenzo e Luca Telese tornano «In onda» e guadagnano anche la prima serata : David Parenzo e Luca Telese Riparte su La7 In Onda, il talk estivo condotto da David Parenzo e Luca Telese, in onda – al posto di Otto e Mezzo – dal lunedì al sabato alle 20.30 e con un doppio appuntamento in prima serata; ogni martedì e giovedì, infatti, il programma si allungherà fino alle 23.30. In Onda manterrà accesa La7 sull’attualità politica, la cronaca e i temi più caldi del momento, grazie anche ad una squadra di ...

David Parenzo a Blogo : "In onda sarà un Otto e mezzo più piccante (non troppo - però!)" : "Non mi sento un lavoratore stagionale, non lo sono. Quest'anno ho scritto un libro, ho collaborato con La7 per altre cose, ho fatto la radio. La mia non è una sostituzione estiva. In Onda è un altro programma, nella fascia più autorevole che la rete ha. Non mi sono mai sentito di serie B e voglio essere giudicato per quello che faccio. Durante l'anno non ho trovato spazio? Posso capirlo, il palinsesto è ricchissimo, i programmi sono ...