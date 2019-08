Immaturi Il Viaggio film stasera in tv 23 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019)Ilè ilin tv venerdì 232019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVIlin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:IlUSCITO IL: 4 gennaio 2012GENERE: CommediaANNO: 2012REGIA: Paolo Genovese: Raoul Bova, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Luisa Ranieri, Maurizio Mattioli, Alessandro TiberiDURATA: 100 MinutiIlin tv:Dopo aver finalmente sostenuto la maturità un gruppo di quasi-quarantenni si prende una settimana di vacanza per il più classico dei viaggi post-esame: un’isola della Grecia. Saranno accompagnati (volutamente o meno) da mogli, fidanzate, genitori e figli. ...

