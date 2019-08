Il volo diretto più lungo del mondo 20 ore | Qantas testa la tratta Sydney-Londra

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ildi linea piùdel, almeno fino a oggi, dura la bellezza di 18 ore e 45 minuti. Senza scali, senza soste intermedie. È operato dalla Singapore Airlines, e collega – appunto – l'aeroporto di Singapore con quello di Newark, nel New Jersey americano, uno dei numerosi scali che servono la metropoli di New York. MaAirways Limited, la compagnia di bandiera australiana, sembra avere tutta l'intenzione di appropriarsi di questo record nel minor tempo possibile. Via libera da parte di medici ed esperti permettendo. Il test Proprio così. La pluripremiata compagnia aerea comincerà a ottobre una serie di test sulle tratte-New York e, che per ogni viaggio vedranno coinvolte in totale circa 40 persone tra passeggeri e staff di bordo. Obiettivo: rilevare attraverso valutazioni psicologiche ed esami ...

