Il procuratore Alessio Sundas annuncia Maigini al SK Sokol Brozany

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Tahir Nasiruè un calciatore del SK. Fuochi d’artificio pirotecnici delsportivoche ha portato a termine un’eccellente operazione di calciomercato. Infatti il difensore centrale classe ’97 è stato tesserato con il club che milita in terzo livello in Repubblica Ceca.è la colonna portante della difesa del Mr.Jiri Nemec, l’ex Spezia ha conquistato subito tutti con la sua sicurezza e il suo modo di marcare l’uomo. Ilsportivoha svolto un lavoro magistrale per la valorizzazione, promozione e marketing della scheda tecnica del giovane difensore fino ai tesseramenti prima alla Lavagnese ed ora nel professionismo in Repubblica Ceca. «Sono felice – dichiara– per il risultato ottenuto, ma soprattutto per la carriera del nostro, se lo merita per tutto quello che ha fatto. La speranza è ...

