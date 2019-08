Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Potrebbe permettersi dire su un jet privato o in prima classe, ma Holly Branson, ladeldi, preferisce spostarsi in economy, nonostante lasia di proprietà del. In una foto pubblicata su Instagram, si vede la trentasettenne con i tre figli - i gemelli Etta e Artie e ladi otto mesi Lola - su un voloAtlantic diretto a Londra. ”È stupendo vedere che tutti e tre i miei bambini stanno dormendo. È triste che la nostra vacanza sia finita ma ci porteremo dietro tanti ricordi” si legge nel post. Visualizza questo post su InstagramJust the most amazing feeling to have all three asleep on a night flight! So sad that our holiday has come to an end but so many memories formed.Un post condiviso da Holly Branson (@holly branson) in data: 22 Ago 2019 alle ore 8:56 PDTSecondo quanto riportato dal ...

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Il padre è proprietario della compagnia aerea, ma la figlia del patron di Virgin vola in economy - HuffPostItalia : Il padre è proprietario della compagnia aerea, ma la figlia del patron di Virgin vola in economy - temistoclegrav1 : Perché è così difficile riconoscere la verità? @Renzi è un politico eletto (al di là del giudizio che si può dare).… -