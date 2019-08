Il mercatino delle vaccherelle

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Questo sarà il weekend“soffiate”. Ieri Mattarella era visibilmente contrariato. Quello che deve aver sentito nelle consultazioni coi partiti maggiori non deve essergli piaciuto affatto perché il clima generale è di grande confusione. Se Salvini, dopo aver sfasciato il governo, farebbe di tutto per tornare indietro, il PD continua a vivere le proprie divisioni interne senza farne mistero – con il calcoloconvenienze di corrente che ne consegue – mentre i grillini, furbi come volpi, credono che una riedizione della politica dei due forni sia la via giusta. Le possibilità quindi sono molto ristrette come il tempo concesso da Mattarella: quattro giorni incluso lunedì. E’ probabile che alla fine si andrà ad elezioni, molto improbabile una ricomposizione della maggioranza andata in crisi, più probabile un accordicchio fra PD e M5S. Non bisogna farsi ingannare dai toni “elevati” e ...

