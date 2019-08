Il franchise di Persona supera le 10 milioni di copie vendute e si prepara a un evento

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019)è sicuramente una saga molto conosciuta e amata dai videogiocatori, per cui non stupisce particolarmente la notizia delmento delle 10dinonostante l'innegabile natura di nicchia. A dichiarare l'importante traguardo raggiunto è stata Atlus. Il publisher ha inoltre indetto, per la data del 30 agosto, unesclusivo dedicato a5 Royal.L'è stato programmato proprio per festeggiare il successo internazionale del, avrà luogo alle ore 13:00 italiane del 30 agosto e sarà trasmesso in streaming solamente in Giappone tramite il canale Abema Anime 2 su Abema TV.L'in questione svelerà inedite scene di gameplay, un nuovo trailer, una nuova visual novel su Joker, e panel con moltissime altre informazioni. Avremo comunque sicuramente notizie derivanti dall'mediante le varie testate nipponiche, per cui continuate a ...

