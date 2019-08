Il film di Breaking Bad è già stato girato in gran segreto?

Breaking Bad - questa foto con Bryan Cranston e Aaron Paul non si riferiva al film : Breaking Bad, quella foto che ritraeva Aaron Paul e Bryan Cranston non era in alcun modo collegata al film. Ma al lancio di un liquore.Qualche giorno fa sui social degli attori Bryan Cranston e Aaron Paul è apparsa una foto che ritraeva i due insieme in un fiume, con la seguenti descrizioni criptiche: “Presto” e “ancora prima“.Viste le vaghe descrizioni delle foto menzionate, si pensava che i due attori stessero per ...

Breaking Bad - quella foto con Bryan Cranston e Aaron Paul non si riferiva al film : Breaking Bad, quella foto che ritraeva Aaron Paul e Bryan Cranston non era in alcun modo collegata al film. Ma al lancio di un liquore.Qualche giorno fa sui social degli attori Bryan Cranston e Aaron Paul è apparsa una foto che ritraeva i due insieme in un fiume, con la seguenti descrizioni criptiche: “Presto” e “ancora prima“.Viste le vaghe descrizioni delle foto menzionate, si pensava che i due attori stessero per ...

Svelato il mistero sulla reunion di Breaking Bad - Aaron Paul e Bryan Cranston ancora insieme ma non per il film : Avevano annunciato una potenziale reunion di Breaking Bad, e così è stato (in un certo senso). Negli ultimi giorni, Aaron Paul e Bryan Cranston hanno saputo tenere alta l'attenzione dei fan; dapprima con messaggi criptici su Twitter, pubblicati nello stesso momento. Poi con immagini altrettanto ambigue che hanno scatenato la fantasia degli appassionati. Finalmente, dopo indizi lasciati sui social, il duo ha Svelato cosa c'è dietro: e non si ...

Siete pronti per il film sequel di Breaking Bad? : Sono ormai parecchi mesi che si parla di un film tratto dalla serie già culto Breaking Bad: la notizia di una pellicola è emersa nel novembre 2018, con ipotesi successive che la vorrebbero come un sequel incentrato sulla nuova vita del personaggio di Jesse Pinkman, interpretato dall’attore Aaron Paul. Ma alcune voci circolate in seguito insistevano sul ritorno anche dell’altro protagonista della serie, il Walter White di Brian ...

Bryan Cranston di Breaking Bad non interpreterà Sully nel film di Uncharted : Ci sono state molte voci sul fatto che Bryan Cranston di Breaking Bad sia stato coinvolto nella produzione del film di Uncharted, nel ruolo di Sully, ma questi rumor non sono mai stati confermati, riporta Gamepur.Nella sceneggiatura Tom Holland sarà il protagonista, che interpreterà un giovane Nathan Drake che è appena stato introdotto nel mondo dei ladri. Il regista Dan Trachtenberg non ha escluso il coinvolgimento di Cranston nel progetto, in ...

Cosa vogliono dirci Bryan Cranston e Aaron Paul sul film sequel di Breaking Bad con le loro foto? : Bryan Cranston e Aaron Paul continuano a lanciare indizi ed annunciare novità in arrivo, presumibilmente sul film sequel di Breaking Bad, attraverso immagini che campeggiano sui loro canali social. Il film, la cui realizzazione è già stata confermata da AMC e Netflix, vedrà certamente la presenza di Paul nel ruolo di Jesse Pinkman, mentre non è ancora arrivata l'ufficialità per quanto riguarda la presenza di Cranston nei panni dell'amato ...