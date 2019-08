Il Fatto | i tifosi del Palermo dicono no al ritorno di Miccoli al Barbera

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) C’è polemica aper ilaldi Fabrizio. Il miglior marcatore della squadra con cui ha giocato tra il 2007 e il 2013, dovrebbe giocare il 26 nel match tra il nuovoe una selezione delle vecchie glorie, ma inon lo vogliono. “stia a casa” di questo tenore sono i commenti apparsi sui social e riportati dalQuotidiano. Inon dimenticano le intercettazioni telefoniche in cui il bomber definiva Giovanni Falcone “fango” e neanche le sue più che discutibili frequentazioni per cui è stato condannato a 3 anni e 6 mesi per estorsione. In molti hanno deciso di boicottare l’incontro se il nuovo presidente Dario Mirri confermerà la presenza diL'articolo Il: idelno aldialilNapolista.

