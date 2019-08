Ida Platano di Uomini e Donne mai così sensuale E manda tutti in tilt | foto

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 23 agosto 2019) Da quando ha messo definitivamente un punto alla sua storia difficilissima con Riccardo Guarnieri, Idaè rinata. La dama del trono over disembra aver ritrovato il sorriso dopo tante sofferenze e a quanto pare ora è pronta ad aprirsi a nuove conoscenze. Da tempo si rincorre la voce che a settembre la rivedremo in studio, da Maria De Filippi. Perché aIda non è riuscita a trovare l’amore, ma un’amica vera sì. Gemma Galgani, volto storico del trono over. Recentemente le due hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale dedicato alla trasmissione e parlato della bellissima amicizia nata nel dating show di Canale 5. Da quando si sono unite, non possono più fare a meno l’una dell’altra tanto che sono anche andate in vacanza insieme oltre a vedersi spesso nelle rispettive città, ovvero Brescia e Torino. (Continua dopo la) Si era capito anche ...

