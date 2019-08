Icardi | la Juve attende e il Napoli è su Llorente Inter-Sanchez | trattativa ferma

Parma-Juventus - Nedved : “Cessioni? Sì - ecco cosa faremo. E su Icardi…” : PARMA JUVENTUS Nedved- Come annunciato nella giornata di ieri, Maurizio Sarri dovrà stare a riposo per un paio di settimane, quindi non si siederà in panchina per i match contro Parma e Napoli. Il neo tecnico bianconero non sarà presente neanche in conferenza stampa, al suo posto Nedved e non il secondo allenatore Martusciello. Prima […] More

CorSport : la Juve può aspettare Icardi più del Napoli : Se guardiamo al tempo di attesa che Napoli e Juve possono concedersi per una decisione di Icardi, è sicuramente in vantaggio la Juve, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Il motivo è la differente tempistica rapidità con cui si portano a termine i contratti nei due club. L’Inter è a meno 11 da Icardi, il Napoli a meno 4. Il motivo è semplice: “I tempi del poule di professionisti (fiscalisti, tributaristi, lavoristi e potete aggiungere ...

Inter - guerra tra Marotta e la Juventus : Icardi starebbe insistendo per andare a Torino : Il tormentone Mauro Icardi non sembra voler conoscere la parola fine. Il centravanti argentino ha rifiutato le offerte arrivate da Monaco, Arsenal e Roma fino ad ora, mettendo in stand by il Napoli che attende una risposta definitiva entro domenica per poi virare, eventualmente su Fernando Llorente. L'attaccante è fuori dal progetto e l'Inter è pronta ad ascoltare qualunque proposta, ma solo in base alle proprie condizioni. Il giocatore, però, ...

La Stampa : Tra Icardi e la Juve esiste un patto di ferro : C’è una promessa da onorare tra Juventus e Icardi. A scriverlo è La Stampa. Nonostante nel mercato tutto può succedere, “la Juventus e Mauro Icardi fanno sul serio. Al punto di aspettarsi a vicenda, rispettando quel patto siglato qualche mese fa per trasformare questo clamoroso fidanzamento in un matrimonio duraturo. Il tempo stringe, tra una decina di giorni si chiudono le trattative, ma il quadro è sempre più chiaro: il club ...

La Juve - per l'Inter potrebbe avere Icardi solo in cambio di Dybala : Il tormentone Icardi, che ha accompagnato l'Intera sessione di mercato, continua ad essere materia importante per la cronaca sportiva. L’ex numero 9 nerazzurro, ai ferri corti con l'Inter dal 13 febbraio, data in cui è stato destituito dalla carica di capitano, oggi convive con club da separato in casa e sembrerebbe volerlo continuare a fare perché all'infuori della Juventus non starebbe considerando nessun'altra destinazione. Le mosse di Napoli ...

Napoli irritato : l'interesse della Juve per Icardi sarebbe solo una manovra di disturbo : Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo (il 2 settembre) e, nonostante si parli da tempo di lui tra indiscrezioni più o meno veritiere, Mauro Icardi è ancora a tutti gli effetti un giocatore dell'Inter. Ovviamente la società non ha affatto cambiato idea sulla sua posizione, con il centravanti argentino che continua ad allenarsi con il resto del gruppo per la parte atletica, mentre quando è il momento di passare alle ...

Napoli irritato dalle azioni di disturbo della Juve per Icardi : Napoli Juve – La rivalità potrebbe andare oltre quella del campo. Il Corriere dello Sport riporta di un certo fastidio da parte del Napoli per l’atteggiamento del club di Agnelli. Napoli Juve – Secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni, al Napoli hanno irritato le azioni di disturbo nella trattativa per Mauro Icardi. Sul giornale si legge che “la Juve si dichiara disinteressata ma ha sempre la maglia numero 9 ...

Corriere dello Sport : De Laurentiis è convinto che ci sia la Juve dietro i no di Icardi : “Icardi prigioniero” titola la prima pagina del Corriere dello Sport riferendosi al fatto che l’argentino continua a dire no al Napoli in attesa della Juve. Il presidente del Napoli è oramai convinto che ci siano i bianconeri dietro i continui rifiuti di Mauro che non vorrebbero vederlo in azzurro. Intanto Icardi resta prigioniero volontario in casa Inter, prigioniero del suo orgoglio e di certezze che nessuno, nemmeno Wanda, è ...

Juventus - colpo grosso in arrivo : Neymar - Suarez o Icardi? Paratici a lavoro : Juventus – Dall’estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due ‘Grandi’ di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d’Italia per portare a Torino il campione verdeoro. Juventus, Suarez o Icardi? Traccia di mercato questa smentita però ...