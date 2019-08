Icardi alla cena di Lautaro | “Ultimo giorno da interista? Si!”

Inter - svolta Icardi : Juve e Napoli alla finestra - ma ora spunta la novità! : Inter Icardi- Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore, l’Inter potrebbe rischiare di ritrovarsi Mauro Icardi sul groppone per tutta la stagione. Di fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’attaccante argentino potrebbe rifiutare il Napoli con insistenza in attesa solamente della Juventus. Un’attesa che potrebbe rivelarsi decisiva e letale, sia per quel che […] L'articolo Inter, svolta Icardi: Juve e ...

Carnevale alla Gazzetta : Icardi come Careca - può diventare micidiale nel Napoli : Quattro stagioni al Napoli al fianco di Maradona, Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo che Icardi non abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...

'Repubblica' : Conte vorrebbe Vidal e Icardi non servirebbe alla Juventus : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta a proseguire la preparazione estiva, e nel match amichevole contro la Triestina sono emersi alcuni problemi nel gioco e soprattutto in fase realizzativa, mentre per la prima volta in questa stagione in un'amichevole, i bianconeri non hanno subito gol. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, ma prima di investire su altri acquisti, l'esigenza principale resta ...

Caliendo : “Non escludo Higuain al Napoli - Icardi vincolato alla Juve ma…” : Caliendo su Icardi e Higuain Il procuratore Antonio Caliendo , è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Icardi e Higuain: “Icardi? Rimane sempre vincolato alla promessa Juve sino all’ultimo giorno di mercato: questa mossa di Dzeko chiarisce di più le cose. Adesso Icardi si fa un po’ più difficile ma penso che la sua destinazione ...

Il rinnovo di Dzeko con la Roma avvicinerebbe Icardi alla Juve e Dybala all'Inter : La telenovela Icardi continua ad arricchirsi di colpi di scena. L’ultimo avvicinerebbe nuovamente l’argentino di Rosario alla Juventus. L’Inter fin dall’inizio di questa sessione di calciomercato avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Edin Dzeko, ma ieri il bosniaco a sorpresa ha rinnovato il contratto con la Roma per cui sono evaporate le speranze di operare uno scambio tra l’attaccante giallorosso e l’ex capitano nerazzurro a fronte di un ...

Inter : Icardi vorrebbe chiedere la cessione in prestito alla Juve a fine mercato : Il rinnovo di contratto tra Edin Dzeko e la Roma fino al 2022 rischia di stravolgere i piani dell'Inter. Il centravanti bosniaco era dai primi di luglio nel mirino della società milanese che sperava di arrivare ad uno scambio con Mauro Icardi (più conguaglio economico in favore del club lombardo) per risolvere due problemi in un colpo solo: sancire il divorzio ufficiale dall'ex capitano e consegnare ad Antonio Conte uno dei giocatori da lui ...

Inter-Napoli-Roma : ipotesi 'triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve : Formare una "triplice alleanza" di mercato per contrastare la corazzata bianconera, metterle i bastoni tra le ruote, raggiungere i rispettivi obiettivi e provare, così, a ridurre sul campo il gap con i pluri-campioni d'Italia torinesi, vincitori degli ultimi otto scudetti consecutivi. Sarebbe questo il piano anti-Juventus di Inter, Napoli e Roma che ruoterebbe innanzitutto intorno alla cessione di Mauro Icardi, ormai da tempo ai margini nella ...

Gazzetta dello Sport : 'Cristiano Ronaldo - no a Dybala ed Higuain - vuole Icardi alla Juve' : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è pronta ad affrontare l'ultima amichevole estiva contro la Triestina, match che si disputerà sabato alle ore 20:30. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il grado di preparazione tattica ed atletica a cui sono arrivati i bianconeri, dopo alcune lacune difensive ed offensive mostrate nel match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. La dirigenza bianconera prosegue ...

La clausola anti-Juve per Icardi alla Roma dice che Marotta è il nuovo Cossiga : La domanda sorge spontanea: perché mai Marotta vuole inserire nel contratto che legherebbe Icardi alla Roma, una clausola per impedire ai giallorossi di rivenderlo alla Juventus dopo un anno? Che cosa sa Marotta, che altri non sanno? Beppe Marotta è un po’ il Cossiga del calcio italiano – ovviamente privo della genialità del fu presidente della Repubblica -, è una scheggia impazzita nel sistema calcio italiano. Evidentemente lui, ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : L’Inter alla Roma : vietato cedere Icardi alla Juve - anche tra un anno : L’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

CorSport : Icardi al centro del patto Napoli-Roma-Inter per togliere lo scudetto alla Juve : Un ennesimo colpo di scena nel mercato degli attaccanti e, soprattutto, nel caso Icardi. Il Corriere dello Sport parla di un’alleanza tra Inter, Napoli e Roma per togliere l’ennesimo scudetto alla Juventus. L’idea delle tre rivali dei bianconeri è togliere un attaccante alla Juventus, che deve cedere dei giocatori per acquistarne uno. Il piano è semplice. Inter, Napoli e Roma hanno bisogno di un attaccante per colmare il gap con i bianconeri. ...

Chiellini boccia l’arrivo di Icardi alla Juve : “E’ fantacalcio” : Il capitano bianconero dopo l’amichevole di Villar Perosa: “L’Inter si è rafforzata e non può nascondersi per lo scudetto. Sono curioso di vedere come andrà con l’arrivo di Sarri”