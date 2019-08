I Modà annunciano a sorpresa il nuovo singolo “Quelli come me”

Fonte : domanipress

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ihanno annunciato asui loro social che il 30 agosto uscirà ilme”, secondo brano che anticipa l’atteso album in uscita il 4 ottobre. In attesa del, è in rotazione radiofonica “Quel sorriso in volto” che ha segnato il ritorno deidopo due anni di pausa. Il video di “Quel sorriso in volto”, che ha superato quattro milioni di visualizzazioni, per la regia di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis, utilizza uno stile cinematografico. È stato girato nel deserto di Tabernas, nella Provincia di Almería in Andalusia, nella Spagna, conosciuto per aver ospitato i famosi “spaghetti western” di Sergio Leone. Lo stesso Kekko si è messo in gioco interpretando il protagonista di questa storia d’amore fuori dagli schemi insieme alla conduttrice svizzera Clarissa Tami. Isi esibiranno a dicembre nei principali palasport d’Italia per ...

