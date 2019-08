I grillini temono elezioni subito ma vogliono dettare le regole

Lega-M5s - in Parlamento i grillini temono il voto anticipato : "Salvini vuole andare alle urne a marzo 2020" : In Parlamento la maggior parte ha cerchiato di rosso la data del 20 luglio: quel giorno si saprà se si andrà alle urne a fine settembre, come quasi tutti temono, o se invece si guadagnerà tempo fino a marzo, come i più sperano. Ad avere il terrore di rimanere a casa ci sono, in testa, i grillini, po