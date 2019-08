I delegati M5S e Pd si siedono attorno attorno al tavolo I dem | Siamo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) È iniziato ildi confronto sul governo tra le delegazioni Pd e M5s a Montecitorio. Gli esponenti Dem e del Movimento Cinque Stelle si stanno incontrando nella sala Siani. Si tratta del primo confronto ufficiale tra i due partiti, dopo giorni di contatti e incontri sottotraccia, per verificare la possibilità di dar vita a una maggioranza di governo.All’incontro partecipano per il Pd i due capigruppo, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e il vicesegretario Andrea Orlando. Per i 5 Stelle sono presenti i due capigruppo, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva, e i due vice, Francesco Silvestri e Gianluca Perilli. “Certo che è possibile”. Così il capogruppo del Pd al Senato Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5 Stelle, entrando a Montecitorio. ”È il motivo ...

