I 356 migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in sei

Migranti - sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in 6 paesi i 356 a bordo della Ocean Viking : L'annuncio del premier maltese Muscat su Twitter: "Queste persone saranno trasferite su navi militari maltesi in acque internazionali eportate a terra. Tutti i Migranti saranno distribuiti in altripaesi europei: Francia, Germania, Irlanda,Lussemburgo, Portogallo e Romania. Salvini gongola: "Non arriveranno in Italia"

Malta autorizza lo sbarco della Ocean Viking. I 356 migranti saranno ricollocati in Ue : Il governo di Malta ha annunciato di aver autorizzato lo sbarco dei 356 migranti a bordo da due settimane della nave da soccorso Ocean Viking, gestita dalle ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee.Come conferma Malta Independent, ne ha dato notizia il primo ministro Joseph Muscat in due tweet: “A seguito di discussioni con la Commissione Europea e vari Stati membri, tra cui Francia e Germania, Malta acconsente ad essere parte della ...

Ocean Viking - i 356 migranti saranno distribuiti in 6 Paesi (Italia esclusa) : Trovato l’accordo sulla nave che non era stata fatta attraccare a Malta. Msf aveva appena lanciato l’allarme sulle riserve alimentari a bordo.

Migranti - Ocean Viking sbarca a Malta : “I 356 profughi a bordo ridistribuiti tra 6 paesi Ue” : La Ocean Viking potrà sbarcare a Malta dopo 14 giorni in mare. È questo l'annuncio giunto da Medici senza Frontiere, e confermato dal primo ministro de La Valletta Joseph Muscat, che aggiunge che i 356 Migranti a bordo, tra cui un centinaio di bambini, saranno distribuiti tra 6 paesi Ue: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. "Erano davvero necessarie due settimane di esacerbante attesa per sbarcare questi ...

Ocean Viking - Malta dice sì allo sbarco. Il premier Muscat : “I 356 migranti a bordo saranno redistribuiti fra 6 Paesi Ue” : Sarà Malta a portare a terra i 356 naufraghi che da ormai due settimane si trovano a bordo della nave Ocean Viking. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat su Twitter: “Malta trasferirà queste persone su navi militari in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta”. L’accordo, ...

Ocean Viking - la nave in mare da 13 giorni con 356 migranti. Msf : “Abbiamo pochi pasti e peggiora lo stato di salute. Urgente sbarcare” : È l’unica nave delle ong con a bordo naufraghi che vaga ancora nel Mediterraneo: dopo 13 giorni di navigazione, ora si trova a fare i conti con “il peggioramento dello stato di salute” e la “diminuzione delle razioni alimentari”. La Ocean Viking continua ad essere ferma tra Malta e l’isola siciliana di Linosa, in attesa di un porto sicuro dove far sbarcare i 356 migranti salvati nelle acque del Mediterraneo. Tra ...

Ocean Viking da 12 giorni in stallo con 356 migranti : nave traccia rotta a forma di cuore : Il 12esimo giorno di stallo per la Ocean Viking, che naviga nel braccio di mare tra Malta e Italia con 356 persone a bordo, si chiude con la promessa della Francia di accogliere un gruppo di persone, purché lo sbarco avvenga in uno dei porti più vicini alla nave. Intanto il Tar del Lazio ha risposto al secondo ricorso della Open Arms, ordinando lo sbarco immediato.Continua a leggere

Ora tocca all'Ocean Viking - da dodici giorni tra Malta e la Sicilia con 356 migranti a bordo : La nave della ong francese Sos Mediterranèe è in attesa di un porto sicuro. Situazione critica, il capo missione: "Non so quanto ancora potremo resistere"

Ora l'emergenza è Ocean Viking - in mare da 12 giorni con 356 migranti : Dopo il caso Open Arms, rimasta per 19 giorni in mare e finalmente sbarcata a Lampedusa per ordine della magistratura, l’emergenza ora è sulla Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, che è ancora nel mezzo del Mediterraneo, tra Malta e Lampedusa, in attesa di un porto sicuro. “L’Europa deve urgentemente agire e porre fine al blocco degli sbarchi che ancora oggi lascia 356 uomini, donne e ...

Cresce la tensione sulla Ocean Viking : attende un porto da 12 giorni con 356 migranti a bordo : L'Ong Sos Mediterranee: devono essere portati in un luogo sicuro al più presto possibile. La Open Arms diretta a porto Empedocle

La Ocean Viking pronta all'assalto : "Fate sbarcare i 356 migranti" : Giovanna Stella La ong si trova fra Malta e l'Italia. Ora chiede un porto per l'esercito di migranti che ha a bordo: "Hanno bisogno di cure" Mentre è in corso un duro braccio di ferro fra l'Italia e la nave Open Arms - con in mezzo la Spagna - un'altra ong è partita alla carica. La Ocean Viking, che opera per conto di Msf e di Sos Mediterranée, ha a bordo 356 migranti. Un vero e proprio "esercito" di immigrati recuperati nel ...

Open Arms - diciottesima notte a bordo per 107 migranti. In 356 sulla Ocean Viking - in mare aperto da dieci giorni : diciottesima notte a bordo della Open Arms per i 107 migranti rimasti a bordo della nave spagnola. Ancora incerto il luogo dove sbarcheranno. Domenica sera, dopo che la ong ha rifiutato l’offerta del premier spagnolo Pedro Sanchez di attraccare nel porto di Algeciras, distante circa sei giorni di navigazione da Lampedusa, dalla Spagna è arrivata una nuova proposta: un porto delle Baleari, a Palma di Maiorca o a Minorca, più vicino rispetto ...

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

A Lampedusa nuovo sbarco con 57 migranti | In arrivo anche la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"