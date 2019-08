I 10 artisti da non perdere al festival di Echowaves

Ginnastica artistica - Rodionenko al veleno : “Mustafina si ritirerà - non è in lizza per i Mondiali”. La Zarina replica : “Mi alleno per Stoccarda” : Aliya Mustafina non parteciperà alla Russian Cup che andrà in scena questa settimana. La Zarina ha confermato la sua assenza alla TASS e ha dichiarato che si concentrerà sulla preparazione ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre ma rinunciare alla competizione nazionale potrebbe davvero costare caro alla Campionessa Olimpica alle parallele nella sua corsa verso la rassegna iridata. La russa ha ...

Capo Plaza - un fan chiede una foto al rapper e poi scatta la rissa nel locale in Sardegna : “Gli artisti non sono scimmie da intrattenimento” : “Mi state chiedendo in tanti come sto, perché è iniziata a girare la notizia. Voglio spiegare in prima persona, non voglio che qualcuno inizi a dire bugie su quello che è successo. Ieri in Sardegna una persona si è avvicinata per chiedermi una foto, io gli ho risposto che l’avrei fatta dopo. Alla mia risposta ha iniziato ad offendere me e il mio staff e poi ha alzato le mani su un membro del mio team. Senza volerlo siamo stati tutti ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari : “Penso a non avere rimpianti - sento dolore ma ci provo. I miei momenti più belli e brutti…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Vanessa Ferrari è stata ospite dello stand di Sigoa durante la Ginnastica in Festa, tradizionale kermesse che si svolge alla Fiera di Rimini e che coinvolge tutto il settore amatoriale della Ginnastica. La Campionessa del Mondo 2006 è nel pieno della riabilitazione dopo l’operazione ai piedi eseguita un paio di mesi fa e si sta già preparando per il suo ritorno in gara, la bresciana ha nel mirino la ...

Sanremo 2020 : Mogol direttore artistico? La Rai : “Ipotesi che non escludiamo” : Festival di Sanremo: Mogol sarà il direttore artistico delle 70° edizione? L’ipotesi in Rai La Rai ha presentato nella giornata di oggi, martedì 9 luglio 2019, i nuovi palinsesti autunnali. Tanti i programmi che arriveranno nelle case degli italiani, tra conferme e grandi novità. Durante la conferenza stampa della tv di Stato, non si è […] L'articolo Sanremo 2020: Mogol direttore artistico? La Rai: “Ipotesi che non ...

Ginnastica artistica - Universiadi 2019 : Lara Mori magistrale - argento alla trave! L’azzurra non delude mai : Lara Mori esplode di gioia al PalaVesuvio di Napoli dove ha conquistato una fantastica medaglia d’argento alla trave in occasione delle Universiadi 2019, kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo. Dopo il bronzo ottenuto con la squadra due giorni fa e il quinto posto di ieri nel concorso generale individuale, la toscana risponde presente sui 10 cm e si mette al collo un alloro di lusso che arricchisce ...

Isotta : de Magistris uccide il Teatro Mercadante perché il direttore artistico non è dei centri sociali : Paolo Isotta torna ad intervenire sui teatri napoletani. Prima ci fu l’accusa a Nastasi di aver rovinato l’acustica del San Carlo con la complicità del maestro Muti, sul Fatto Quotidiano. Poi è stata la volta, sulle stesse pagine, della lettera a Mattarella in cui il critico demoliva la soprintendente del San Carlo, Rosanna Purchia. Oggi, su Libero, Isotta parla del Teatro Stabile. Ne ripercorre la storia e ne elogia la varietà del ...

Se gli artisti non prendono una posizione su temi importanti come la Sea Watch - perché io dovrei salvare le vostre orecchie dalla musica demmerda? : Avrei voluto fare un pezzo su Zoda. Voi vi chiederete, e chi cazzo è Zoda? Ecco, il mio pezzo su Zoda partiva proprio da qui, dal fatto che tutti, più o meno, i sani di mente, si chiedono: e chi cazzo è Zoda? Anche buona parte degli addetti ai lavori, laddove per addetti ai lavori si intende coloro che si occupano di musica, perché è nel mondo della musica che io lavoro, si chiedono, a ragione, chi cazzo è Zoda? Una domanda ...

BATTITI LIVE 2019 - VIESTE/ Cantanti - scaletta : 70 artisti in 5 giorni ma non è record : BATTITI LIVE 2019, prima tappa VIESTE: Cantanti e scaletta. Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri padroni di casa della kermesse musicae di Radionorba.

Ginnastica artistica - Mondiali juniores 2019 : Italia nona con le ragazze - Campagnaro in finale al volteggio. Dominio Russia - festa Listunova : Dominio totale della Russia ai Mondiali juniores 2019 di Ginnastica artistica per quanto riguarda il settore femminile. A Gyor (Ungheria) la Nazionale dei coniugi Rodionenko ha giganteggiato e ha conquistato la medaglia d’oro nella gara a squadre (111.654) battendo la Cina (109.497) e gli USA un po’ troppo fallosi rispetto alle attese della vigilia (109.380). Le tre superpotenze si sono confermate sul podio infliggendo un distacco ...