HP Omen X 27 è il nuovo monitor a 240Hz ad alta risoluzione per gli appassionati di giochi

Passare gratuitamente al nuovo modello di Nintendo Switch? E' possibile - ma per il mOmento solo in America : Nintendo Switch, come molto probabilmente ormai saprete, si è aggiornata con un nuovo modello dalla batteria maggiorata. In sostanza, il nuovo modello lanciato dalla grande N promette un aumento dell'autonomia di circa due ore, anche se il tutto dipende naturalmente dalle risorse richieste dal videogioco in questione.Ebbene, se stavate pensando di Passare al nuovo modello con più batteria, dovete sapere che c'è una promozione interessante, per ...

Mara Venier : "Non ho voluto allungare DOmenica In. La porta dei sogni è show nuovo e moderno" : Mara Venier, come prevedibile, non lascia, ma raddoppia. La conduttrice, infatti, nella prossima stagione televisiva sarà impegnata sia a Domenica In, sia nel nuovo programma La porta dei sogni, in onda dal 20 dicembre in prima serata (dal 4 ottobre sarà anche su Radio 2 con quattro speciali). Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, zia Mara ha annunciato una novità per il contenitore Domenicale. Niente gioco del Cartellone, ...

Mara Venier : le novità di DOmenica In - il ritorno di Arbore e il nuovo programma : Mara Venier torna a Domenica In: le novità del programma Mara Venier è al lavoro per la prossima edizione di Domenica In. Dopo il successo dello scorso anno la conduttrice è stata riconfermata dalla Rai. Il contenitore Domenicale ritornerà il prossimo 15 settembre e ci sarà solo una grande novità che riguarderà la parte più […] L'articolo Mara Venier: le novità di Domenica In, il ritorno di Arbore e il nuovo programma proviene da Gossip e ...

Barbara d’Urso non molla : condurrà di nuovo DOmenica Live : Domenica Live sarà condotta ancora una volta da Barbara d’Urso Barbara d’Urso non molla Domenica Live. Nonostante il nuovo impegno serale con Live-Non è la d’Urso la conduttrice napoletana non abbandonerà lo show Domenicale. Di un probabile addio se n’è parlato nei giorni scorsi, dopo che Live-Non è la d’Urso è stato spostato dal mercoledì […] L'articolo Barbara d’Urso non molla: condurrà di nuovo ...

Pokémon Masters sarà il nuovo fenOmeno alla Pokémon GO? Aperte le pre-registrazioni : DeNA, in collaborazione con The Pokémon Company, ha aperto oggi le pre-registrazioni per Pokémon Masters su Google Play e sull'App Store. Ecco il comunicato ufficiale:Pokémon Masters è un gioco di strategia e combattimento, in cui i giocatori formano squadre (la coppia formata da un Allenatore e dal suo Pokémon) per affrontare lotte 3 contro 3 in tempo reale contro avversari gestiti dall'IA. Il gioco è ambientato sull'isola di Pasio, uno ...

Ascolti TV | DOmenica 7 luglio 2019. Vittoria e Abdul (13.3%) batte Un Passo dal Cielo (12.4%). Parte male il nuovo Streghe (4.2%) : Streghe Nella serata di ieri, Domenica 7 luglio 2019, su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato .000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 la prima tv di Vittoria e Abdul ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 l’esordio con un triplo episodio del nuovo Streghe ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Come Ti Rovino le Vacanze ha intrattenuto .000 spettatori con ...

Mara Venier torna a DOmenica In/ Rai le affida nuovo show - il marito "anche la radio" : Mara Venier torna a Domenica In: Rai le rinnova il contratto. Ma condurrà anche nuovo show in prima serata e il marito conferma: "Anche la radio".

Mara Venier sbarca in Radio e torna con DOmenica In e un nuovo show in prima serata : Mara Venier, contratto firmato con la Rai: Domenica In, un nuovo show e anche la Radio Mara Venier ufficialmente confermata per un altro anno in casa Rai. I sempre più numerosi fan di Zia Mara possono gioire. Infatti la conduttrice ha appena firmato un contratto che la legherà alla televisione pubblica per un altro intero […] L'articolo Mara Venier sbarca in Radio e torna con Domenica In e un nuovo show in prima serata proviene da Gossip e ...

È Loia il nuovo rettore di Salerno : «Ci credevo - è un mOmento felice» : È Vincenzo Loia il nuovo rettore dell'Università degli studi di Salerno. Un'università in fermento, per il post Tommasetti. «Ci abbiamo creduto. È un momento...

Mara Venier e Arisa - dopo DOmenica In nuovo gelo in diretta Rai : "Ma come ti sei conciata?" : Momento imbarazzante tra Mara Venier e Arisa sul palco della Serata Biagio Agnes, prestigioso evento andato in onda su Raiuno sabato sera. La conduttrice di Domenica In, padrona di casa insieme ad Alberto Matano, accoglie la cantante con un po' di sorpresa per il suo nuovo aggressivo taglio di capel