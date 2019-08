Honda - In arrivo un nuovo Airbag per i passeggeri

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 23 agosto 2019) A partire dal prossimo anno, lalancerà unlato passeggero di nuova generazione pensato per migliorare la sicurezza in caso di incidenti frontali. Ilsistema, sviluppato insieme all'azienda di componentistica svedese Autoliv, è progettato per ridurre la probabilità di lesioni in una più ampia varietà di situazioni. Quattro cuscini in uno. L'integrato nella plancia utilizza quattro differenti cuscini d'aria (uno centrale, due laterali e uno che collega questi ultimi due) a differenza dei sistemi tradizionali composti da un'unica camera. Ciò permette di proteggere meglio il corpo del passeggero, soprattuto negli urti frontali angolati, in cui le forze generate dall'impatto possono produrre delle rotazioni sulla testa degli occupanti, provocando ferite gravi. Ilsistema dellamantiene stabile la testa del passeggero durante l'impatto, minimizzando così ...

