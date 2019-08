Groenlandia | desiderio di Trump negato dalla premier danese | ' Assurdo'

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 23 agosto 2019) Donaldsi è mostrato piccato del rifiuto deldi discutere di un eventuale acquisto dellada parte degli Stati Uniti. "Non è stato carino rifiutare così... avrebbe potuto semplicemente dire di no" recita un tweet del presidente Usa. "Non sta parlando con me – ha proseguito, riferendosi a Mette Frederiksen - ma con gli Stati Uniti d'America". Di fronte alla sorprendente richiesta dell’inquilino della Casa Bianca, la Frederiksen ha così dichiarato "Lanon è in vendita. Lanon è. Laappartiene alla". Analogo sconcerto è stato dimostratocasa reale, secondo il suo portavoce. Per tutta risposta,ha rimandato a data da destinarsi la visita ufficiale in Danimarca, già programmata da tempo....

