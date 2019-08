Governo | tornano veti tra Pd-M5S | trattativa continua ma appesa a un filo**

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Lama èun filo. Quantomeno uno stallo. Il colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavoloche, in qualche modo, sembravano essere meno stringenti. Primo tra tutti la riproposizione di Giuseppe Conte per palazzo Chigi. Ipotesi che il segretario Pd ha ribadito come non ‘compatibile’ con la nascita di un governo di svolta.Un irrigidimento delle posizioni che tuttavia non certifica la fine del dialogo. La nota diffusa da fonti dem al termine del colloquio tra Zingaretti e Di Maio si chiude appunto con la conferma che il confronto continuerà nelle prossime ore. In un clima però che trova i dem non compatti sul no al Conte bis. L’area renziana non è pregiudizialmente contraria al ritorno del premier uscente a palazzo Chigi. L'articolotra Pd-M5S, ...

