Governo | Orlando | ‘con M5S niente di insormontabile’

Governo : Orlando - ‘verifica per esecutivo di svolta - anche nel personale politico’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Oggi la Direzione del Partito Democratico ha votato all’unanimità un ordine del giorno per dare mandato al segretario Nicola Zingaretti di fare una verifica con le altre forze politiche, in particolar modo con il Movimento 5Stelle, per capire se ci sono le condizioni per dare vita a un Governo di svolta, per capire se si possono fare delle cose insieme nell’arco della legislatura per ...